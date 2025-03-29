長官送「紅膊頭」激勵李嘉琪奮發　晉升見習督察獲施禮榮盾等獎項

32歲李嘉琪，8年前於警察學院畢業，她憶述當年結業前夕，一名素未謀面的長官聯絡，表示他是李嘉琪警員編號(22209 )的前任使用者，該長官更送予當年佩戴的「紅膊頭」，令她從懷疑自己是否適合做督察，到今日順利畢業成為見習督察，更獲頒施禮榮盾，榮譽警棍及學業成績優異證書。



李嘉琪希望前任長官鼓勵後輩的精神，能夠傳承下去，日後帶領員佐級警員時，可以陪伴他們渡過迷惘，「如果身為長官，可以給予一個鼓勵，相信我帶領嘅下屬會有一個動力，去追求自己職業旅途上有一個更好嘅發展」。



32歲的李嘉琪今日（29日）正式成為一名督察。（黃浩謙攝）

李嘉琪任職警員8年、2018年加入刑事部，今日（29日）再次在警察學院畢業，成為一名見習督察，並獲施麗榮盾、榮譽警棍及學業成績優異證書。曾經「只求合格」的她，因為會考差點失敗的經歷，令她覺悟到認真的重要性，並考入理大會計系，而成為警員之後亦繼續進修，兼讀中大社會學碩士課程。

相關進修令她認識到人犯案，其實與社會結構、家庭背景等有關，令她有同理心了解犯案者。最深刻的是她駐守反黑組時，曾接觸一名15歲青年，結識了同黨而犯罪。

她憶述，該名青年被捕後，她在會議室與他見面，「佢其實係一個比較靜嘅小朋友，嗰刻唔係好想分享自己嘅嘢。」於是，她嘗試打開話題，了解其家庭背景、喜好，與他建立信任後，青年便願意分享，自己在家和學校經歷的不愉快事。

李說，當她嘗試代入青年，「如果我有相同情況，我都可能喺冇乜選擇時，都會同一啲不良分子交往」。她開解青年，指人生還有很多選擇和可以嘗試的地方，以及提醒他遠離不良分子。離開教導所之後，他亦確實沒再聯絡之前的同黨，並找到工作，李說：「原來警察不只是一個執法者，亦都是一個生命引導者」。

李嘉琪大學期間曾投考兩次見習督察，但最終失敗，為了更好裝備自己，決定由警員開始做起。她在警察學院畢業時，因著一名素未謀面的長官鼓勵，令她想傳承他的一份精神。

兩人結緣因同一個警員編號「22209」，該長官因此主動聯繫她，又送給她當年佩戴的「紅膊頭」，及分享當年由警員升做督察的經歷，「佢鼓勵我不斷努力，去磨練自己。那『紅膊頭』我一直保存至今」。

李嘉琪說：「我都經歷過一段掙扎，懷疑過自己適唔適合做一個督察，但要自己一個人面對，其實好困難。」（黃浩謙攝）

這份精神，李希望日後成為別人的長官時，亦能好好實踐。例如在帶領員佐級警員時，以自身經歷鼓勵他們，「我都經歷過一段掙扎，懷疑過自己適唔適合做一個督察，但要自己一個人面對，其實好困難」。

她續道，不希望自己一個進步，而是帶領一個團隊進步，推而廣之就是整個警隊，「如果身為長官，可以給予一個鼓勵，相信我帶領嘅下屬會有一個動力，去追求自己職業旅途上有一個更好嘅發展」。

李嘉琪不希望自己一個進步，而是帶領一個團隊進步。（黃浩謙攝）

曾擔任刑事工作一段時間，但李不希望固步自封，仍想學習新事物，例如嘗試機動部隊（PTU）工作，學習處理突發事故、人事調配等，完備自己的領導能力。她說，「無論身份點變，都希望冇忘記專業服務社會的初心」。

香港警察學院今日（29日）舉行結業會操，警務處處長蕭澤頤出席，是任內最後一次。