大律師公會慈善放映會宣揚平等　法律義助服務計劃四合作伙伴支持

香港大律師公會昨日（27日）舉辦《看我今天怎麼說》慈善放映會，邀請公會法律義助服務計劃下的四間非牟利團體「睇戲」。公會主席毛樂禮資深大律師表示，電影表達有關平等的信息，與公會支持法律義助服務，確保所有人能得到專業法律支援，維護司法公義的理念一致，希望藉此機會答謝公會的合作伙伴，並期望將來的協作，幫助更多社會上需要免費法律諮詢服務的市民。



大律師公會主席毛樂禮表示，公會支持法律義助服務，確保所有人能得到專業法律支援，期望繼續與合作伙伴協作，幫助更多需要免費法律諮詢服務的市民。（香港大律師公會提供）

監製何康、編劇思言分享創作理念

這次是公會首度舉辦電影放映會，代表法律界功能組別的立法會議員林新強、深水埗民政事務專員黃昕然、法援署前署長鄺寶昌等等到場支持，出席的還包括四間非牟利團體代表，包括身兼善導會執委會委員的區域法院法官李慶年、香港大學法律學院臨床法律教育課程統籌林勁豐首席講師、公益法香港(Pro Bono HK)董事楊正綱、以及平義社(Equal Justice)創辦人麥雅杜(Kay McArdle)，難得聚首一堂，他們亦就公會下半年推展的法律義助服務計劃交換意見。

出席放映會的包括法律義助服務計劃的受助人，以及十多位正訪問香港的內地法官亦獲邀參與。天下一電影製作有限公司特意安排《看我今天怎麼說》監製何康，以及編劇思言出席映後座談會，分享創作理念，並與觀眾互動交流。

香港大律師公會（3月27日）舉辦《看我今天怎麼說》慈善放映會，邀請公會法律義助服務計劃下的四間非牟利團體「睇戲」。（香港大律師公會提供）

香港大律師公會（3月27日）舉辦《看我今天怎麼說》慈善放映會，邀請公會法律義助服務計劃下的四間非牟利團體「睇戲」。（香港大律師公會提供)

大律師公會設義助法律服務25年 接獲逾2500宗求助

大律師公會自2000年起設立法律義助服務計劃，至今收到超過2500宗求助。公會去年成立公益法律服務常委會，探討整合資源及發展方向，計劃將服務範圍，由以往集中處理上訴案件，擴闊至各個司法程序，涵蓋初步法律意見、提堂及審訊等等，預計受惠人數將會倍增，運作模式亦有改變，公會日後將不會直接接收求助個案，市民須向與公會合作的非牟利團體提交申請，之後再由有關團體跟進後按需要轉介公會跟進。