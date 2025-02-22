大律師公會主席專訪｜毛樂禮盼無畏懼為法治發聲　籲政府小心用權

「我哋無畏無懼發表法律有關嘅議題，冇乜其他考慮，會繼續去做」── 毛樂禮接任大律師公會主席一個月接受《香港01》專訪，表明公會將秉承初心，在重大法律問題上發聲維護司法獨立，「唔會話有乜嘢擔憂」，同時希望維持傳統每年訪京，把握向中央反映意見的機會，「唔會抱住討好任何人或者怕任何事」，希望能坦誠表達想法。



大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

毛樂禮曾任林定國、戴啟思的「副手」

新主席毛樂禮其實是「舊人」，加入大律師公會擔任執委會要職多年，曾是兩屆前主席林定國和戴啟思的「副手」，前者已成為律政司司長，後者是「人權大狀」，曾批評高鐵西九站一地兩檢違反《基本法》和人大釋法干預香港司法獨立，與北京關係緊張。

毛樂禮曾是大律師公會前主席戴啟思（左）和林定國（右）的副手。（資料圖片／羅君豪攝）

不談作風屬進取或保守 相信每任主席面對不同挑戰

曾與兩名風格截然不同的主席共事，毛樂禮不談自己作風屬進取或保守，認為公會作為法律團體，是反映25名執委的集體意志，並非單人決定或個人立場。

唔涉及個人風格問題。無論邊個做主席，其實都係跟返會章，捍衛法治、司法獨立，喺重大嘅法律或者法治議題上發聲。 大律師公會主席毛樂禮

不過，戴啟思出任公會主席時被視為站得較前，不時在法治人權議題上發聲，毛樂禮被問到是否認同這種風格時說，每一任主席都面對不同挑戰，「佢哋嗰時我都相信係盡最大嘅努力，用一個佢哋認為適合嘅方式（表達）」，坦言主席的執業範圍與其風格「未必絕對有關係」，自己初入行時較多處理商業案件，惟公會主席是代表法律界，應反映行業意見。

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

我哋個出發點係維護司法獨立同法治，適合嘅時候會發聲，但我哋唔係政治評論員啦，唔係每一日去畀唔同嘅睇法，我哋喺啲重大嘅議題同埋原則上發聲。 大律師公會主席毛樂禮

毛樂禮說，會帶領大律師公會秉承初心發聲，「唔會話有乜嘢擔憂呀，要講嘅嘢我哋會講」，不過多番強調是以純法律角度表達專業意見，「我哋唔會抱住討好任何人或者怕任何事」，公會的定位和傳統都不會改變。

維持每年率團訪京 直接向中央表達意見

其中一個傳統就是外界關注的訪京，上屆公會毛樂禮出任副主席，曾跟隨時任主席杜淦堃相隔五年應邀率團訪問北京，與港澳辦、基本法委員會等部委見面，被視為與中央「破冰」，皆因2018年起戴啟思以及夏博義先後接任主席後，公會與北京關係緊張。

2023年，港澳辦室務會成員向斌（前排中）會見香港大律師公會訪京團，時任副主席毛樂禮也有隨團。（港澳辦網頁圖片）

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

毛樂禮表示訪京傳統自九十年代起已有，就基本法落實情況及司法機構運作等議題，坦誠向中央表達意見，他執掌公會後，亦希望維持訪京傳統。

大概一年一次，如果有咁嘅機會，我哋會把握，因為覺得我哋會員係支持，同埋我覺得對香港係好嘅。 大律師公會主席毛樂禮

他說訪京團重要之處在於可以直接向中央解釋法律議題、香港的現況，雙方維持互相尊重的關係，「我哋嘅感覺啦，其實中央政府係高度重視香港法治，法治嘅持份者包括法律界」。

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

被問到中央對他接任主席的反應和評價，毛樂禮表示公會是以團體身份反映意見，「唔覺得係個別人士風格問題」，過去訪京向中央官員表達意見亦無任何憂慮，惟不會引述閉門會面內容。

我哋無畏無懼繼續發表認為同法律有關嘅議題，我哋冇乜考慮，會繼續去做，會章其實係有咁嘅要求。 大律師公會主席毛樂禮

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

籲政府小心行使權力

其中一項公開反映過的意見，就是小心行使國安權力。毛樂禮解釋是形容所有法定權力，因行政機關的一些決定，對個人而言後果可以很大，所有法例都應該小心行使。

大部分嘅法例會提某啲因素畀行政機關平衡，權力越大，責任越大。 大律師公會主席毛樂禮

他不評價行政機關目前是否屬小心行使權力，「有定冇呢個唔係我哋個角色（判斷），但我唯一可以講嘅就係話，行使權力嗰個結果係相對嚴重啲嘅，一般嚟講就應該要小心啲」，認為不論本地或海外都套用這原則，且法例賦予行政機關酌情權。

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

反修例被捕者劃線「結案」？

毛樂禮：隔得越耐成功檢控機會較細

坊間其中一個對酌情的看法，就是認為2019年幾千名反修例事件被捕未起訴者，應劃線「結案」，毛樂禮被問到其立場時，他以法律角度回應。

一般嚟講，時間隔得越耐呢，有公平審訊嗰個機會就當然會下降。成功檢控嗰個機會係相對較細。 大律師公會主席毛樂禮

他說如果被告證明被捕至今相隔太久，致可能無法公平審訊，可以向法院申請不應再檢控，惟視乎人證、物證而定，「好難去一刀切咁畀一個答案嚟，法律嘅角度要睇返個別案件」，最後都交由法庭判斷。

「大律師公會法律服務義助計劃」過去十年共收到超過2450宗關於上訴的求助，不少受助人答謝公會義助。（廖雁雄攝）

擬擴大法律義助計劃 一個宗旨：希望幫到人

公平審訊不只是毛樂禮深信的價值，亦是公會秉持的理念。「感謝幫助下安全脫罪，放下這一年來的心頭大石……」── 與記者做訪問的公會會址，擺放了不少市民的感謝卡，毛樂禮領導下的新一屆公會，不忘社會責任，上任後首要工作大計，希望擴大「大律師公會法律服務義助計劃」。

有受助人感謝大律師公會破例義助打官司令其成功脫罪。（廖雁雄攝）

過去此計劃主要協助被法緩署拒絕申請的當事人，處理刑事上訴案，毛樂禮形容「為有理據、無資源嘅當事人提供多一個渠道」，公會300名會員不乏大律師和資深大律師，很多人都願意「落水」義助，由提供法律意見到上庭都一手包辦。

譬如住屋呀、噪音呀，其實呢啲嘢雖然未必係上到報紙，或者講聽落去未必係最緊要，我哋都希望幫到人。 大律師公會主席毛樂禮

不過，毛樂禮坦言公會行政資源有限，故未來擬交由非政府機構轉介個案予公會跟進，一來不再只接納被法緩署拒絕申請的當事人，二來機構的社區網絡豐富，相信更能對準有需要的人，眼見不少區域法院當事人沒律師代表，「兩三四個鐘嗰個律師費，可能佢覺得冇嗰個錢或者唔想去」，如公會能提供法律支援，令兩方都有律師代表下，相信亦有利法官作合理裁決。

大律師公會主席毛樂禮接受《香港01》專訪。（廖雁雄攝）

公會義助計劃十年接約2500宗求助

根據資料，「大律師公會法律服務義助計劃」過去十年共收到超過2450宗關於上訴的求助，經審慎檢視每一宗個案後，公會的義助大律師團隊累計為超過580宗個案，提供專業法律意見或親身代表當事人出庭。