大律師公會浙江首辦涉外法治課程　毛樂禮﹕助推廣香港仲裁優勢

香港大律師公會與浙江省司法廳，以及當地律師協會，今日（5日）展開首度合辦的涉外律師人才培訓班。公會主席毛樂禮到杭州出席開班典禮時表示，公會繼在北京、上海及成都教授普通法後，拓展至浙江省，亦首次在課程中以「國際商事中爭議解決」為主要內容，加強跨境清盤程序等，提升內地律師對普通法的認識，為兩地法律服務合作奠下穩健基礎，亦有助推廣香港在國際仲裁及跨境爭議解決的獨特優勢。



3月5日，香港大律師公會與浙江省司法廳，以及當地律師協會展開首度合辦的涉外律師人才培訓班。（大律師公會）

教授浙江律師解決國際商事爭議

大律師公會與浙江省律師協會去年7月簽署合作備忘錄後，隨即著手落實項目。公會表示報名參與的浙江省律師眾多，要經過筆試及面試兩部分考核，形容競爭相當激烈，最終入選的30名律師，將參與為期十個月以英語為主教授的課程，涵蓋國際仲裁、合同法、公司法及跨境清盤程序等。

課程首次同時結合講座、分組研習及實習，學員須在每次講座後，根據建議的參考書目，準備指定的研討題目。公會計劃安排學員明年訪港到大律師事務所實習，並加入到不同機構參觀的行程，有助他們親身了解及體驗香港在一國兩制下的普通法制度運作，理論實踐並重。

3月5日，香港大律師公會與浙江省司法廳，以及當地律師協會展開首度合辦的涉外律師人才培訓班。（大律師公會）

毛樂禮﹕兩地法律界合作無間

毛樂禮率領副主席薛日華、副名譽秘書王永愷、執委會委員張瑗恩，以及大律師陳翺謙赴杭州浙江大學出席開班典禮，課程由浙江大學光華法學院承辦，公會派代表擔任導師，浙江省律師協會代表則當輔導員，毛樂禮認為反映兩地法律界合作無間，有助學員以不同觀點，分析兩地在法律制度及法庭程序上的特點。

出席開班典禮致辭的亦包括浙江省司法廳廳長戴紀、特區政府駐浙江聯絡處主任劉銘德、浙江大學副校長黃先海及浙江省律師協會會長沈田丰，其後隨即舉行第一場講座，由大律師公會代表向學員介紹香港的法律制度。

翻查香港貿發局經貿研究的數字，香港是浙江最大的外商直接投資來源地。2022年，香港投資者在浙江合共簽訂了906份項目合約，合同投資總額達281億美元。