七人欖球賽．交通攻略｜離場港鐵增空載列車　九巴6特別線往多區

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園／港鐵／九巴】香港國際七人欖球賽今日（28日）起，一連三日移師至新落成的啟德主場館舉行。屯馬綫的啟德站及宋皇臺站，距離啟德主場館步程約為10分鐘，港鐵今早公布將加強屯馬綫的列車服務，包括在離場時段安排「空載列車」候命，增加職員協助乘客，以及提供乘客廣播及標示指引乘客。



港鐵提醒內地旅客，若選擇由屯馬綫的啟德站或宋皇臺站，出發前往跨境口岸，最遲須在11時01分或10時59分坐上列車，方可在大圍站轉乘東鐵綫開往羅湖的尾班車。另外，九龍巴士亦表示，會開辦六條特別線，在活動結束後接載乘客一程直達不同地區，或者在各轉車站轉乘其他九巴路線，指定路線組合更可享有第二程車資免費的優惠。



▼2024年4月5日 香港國際七人欖球賽首日情況▼



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港鐵加強列車服務 在離場時段安排「空載列車」候命

港鐵公布，為配合香港國際七人欖球賽，屯馬綫加強列車服務，包括在離場時段安排「空載列車」候命，屆時啟德站及宋皇臺站，將增加職員協助乘客，確保車站客流暢順，車站提供乘客廣播及標示指引乘客。由於預期大型活動離場時人數眾多，港鐵會配合相關部門的整體人群管理措施。

內地旅客可乘坐屯馬綫往大圍站 再轉乘東鐵綫往羅湖口岸

港鐵提醒，過境旅客離場時可在啟德站或宋皇臺站，乘搭屯馬綫前往大圍站，再轉乘東鐵綫前往落馬洲或羅湖口岸過關。羅湖口岸將運作至午夜12時，旅客需要留意前往羅湖站的尾班車時間，以及管制站的運作時間，確保有充足的時間完成辦理出入境手續。

．羅湖站尾班車時間︰



啟德站出發︰乘客必須在晚上11時01分或之前，乘搭屯馬綫開往大圍的列車



宋皇臺站出發︰乘客必須在晚上10時59分或之前，乘搭屯馬綫開往大圍的列車



港鐵提供啟德體育園六個出行貼士︰

．在啟德站或宋皇臺站下車，步行約10分鐘即可抵達



．使用MTR Mobile計劃行程，過境旅客可預先查閱尾班車時間，預留時間轉綫搭過境尾班車



．人多擠逼，車站和路面會實施客流管制，記得留意警方或車站職員指示，以及車站廣播



．保持通道暢通，請勿於車站逗留或等候朋友



．港鐵有需要時將加密列車班次，候車時無需過於急趕



．入閘前請先打開二維碼或準備好八達通、感應式卡或車票



港鐵提醒，乘客可觀看港鐵製作的網上影片（按此），以了解更多乘車攻略。

如市民選用九巴服務，可乘搭前往香港盲人輔導會巴士站、九龍城碼頭巴士總站或九龍城轉車站的路線，步行前往會場。

（九巴公司網頁）

為方便觀眾散場後前往不同地區，九巴將開辦六條特別線，在活動結束後約十五分鐘由位於宋皇臺道的上落客區（近啟德青年運動場）開出，其中路線SP10直達銅鑼灣、灣仔駱克道酒吧區及中環蘇豪區，方便觀眾在活動完結後繼續慶祝，乘客可於中環置地廣場、中環街市（半山自動扶手電梯）下車，前往蘭桂坊和蘇豪區。另外，觀眾亦可於沿承啟道前往木廠街盲人輔導會巴士站乘搭市區路線5C前往尖沙咀東及天星碼頭，於香港科學館下車，沿天文臺道前往諾士佛臺酒吧區。

（九巴公司網頁）

九巴又表示，路線SP1、SP3、SP5A、SP6及SP7途經不同轉車站，乘客憑同一張八達通卡或電子支付方式轉乘指定九巴路線，可享有第二程車資免費的優惠；此外，九巴月票同樣適用於各路線，包括路線SP10九巴班次。