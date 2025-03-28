菲籍男涉聖誕派對後打女友至失禁　未即召救護車終死亡　否認謀殺

菲律賓男子與同居女友出席聖誕派對後，回家後口角，男方涉毆打女友並曾拳擊她的頭部，令她身體多處瘀傷。女方之後未能站起，亦未能進食，後來更出現失禁。男方至翌日晚上才叫鄰居查看其女友情況，鄰居發現其女友不妥報警。其女友留院10天後終告不治。菲律賓男子否認謀殺女友，案件今(28日)在高等法院開審。



被告Valencia Bernie Macatangay(45歲，菲律賓籍外傭)，被控於2022年1月2日在香港，謀殺Quiabang Ivy Villaluzo (40歲，菲律賓籍)。庭上透露，被告願承認誤殺罪，但不獲控方接納。

被告Valencia Bernie Macatangay否認謀殺菲藉女友Quiabang Ivy Villaluzo，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

出席聖誕派對後口角

控方讀出開案陳詞，40歲的女事主和被告於2021年12月22日，到中環出席聖誕派對，之後他們返回灣仔的住所後發生口角，期間被告曾襲擊事主，包括用拳打她的頭。事主被襲後未能站起，亦沒有進食，她的臉部和四肢有瘀傷，其後情況轉差，躺下時失禁。

被告翌日才叫鄰居查看事主情況

當時女事主明顯需接受治療，但被告未有致電報案或召救護車，至翌日晚上，被告著單位內的其他租客查看事主的情況。租客發現事主不妥報警。被告當時未有向警員和救護員透露他曾襲擊事主的頭部，僅稱事主在廁所滑倒。

事主因腦出血死亡

事主在醫院留醫10天，延至2022年1月2日去世，死因為腦出血的和腦部損傷。

案件下周一續審。

案件編號：HCCC226/2023