男友涉毒打女友至入ICU　辯方指事主欠債被人打　借錢不遂誣告

男子疑不滿鬧分手的女友拒擁抱及求刪相，涉毒打女友至重傷案續審，女事主今午(22日)繼續在荃灣法院(暫代區域法院)接受辯方盤問，律師指出辯方案情，指事主當日主動找被告，之後2人才相約在被告的酒店房見面，又指事主到步時已被打傷，並指事主因欠「可樂數」，想問被告借錢，因被告拒絕，事主才誣告遭被告毒打。事主對辯方說法一概否認。



被告王永滐，被控刑事恐嚇，及有意圖傷人罪，指他約於2020年5月27日，在香港威脅女事主會使她的名譽遭受損害，意圖使她受驚；並於同日在香港荃灣帝盛酒店房間內，傷害女事主並意圖使她身體受嚴重傷害，包括令她面部及肋骨多處骨折，事主並有肝臟撕裂一度入深切治療部。

被告王永滐在荃灣法院(暫代區域法院)否認傷人等罪名。（資料圖片）

與被告交往時正與丈夫分居

女事主接受辯方律師盤問時，同意被告於2020年與事主交往時，已知她正與丈夫分居。

雖然女事主供稱被告曾用她的電話報警，之後離開，並獨留她一人在酒店房內等救護員到場。但辯方律師卻指，當日的報案人並非被告，而是被告的一名男性朋友。事主表示不清楚，但稱當時只有她和被告在房間。辯方稱，警員及救護員到場後，該男友人仍在酒店房間內，事主稱她當時已意識不清醒。

辯方指事主被打後才上酒店

辯方又指，事主當日凌晨致電被告，並稱她被人打，被告問她傷勢是否嚴重，事主稱可自行走動，當時在茶餐廳的被告聞言，便建議二人到酒店見面，被告便與一名男性朋友回到酒店。兩人抵達酒店時，見事主已在房間內靠床背坐著。被告見到事主有紅腫，事主稱左臉及肋骨感痛楚，叫被告給她錢，又說： 「幫埋我最後一次。」

指事主欠可樂數而被打

律師指，被告友人之後離開了房間，被告問事主需要錢的原因，事主說她欠「可樂數」才被人打傷。被告稱幫不了她，兩人即展開爭論。事主指被告若不幫她，她到醫院驗傷後，便會向警方說是被告打她，被告聞言說：「黐線架，你咪去囉。」被告便離開房間，最後由被告的友人報警。事主對於以上說法，一概表示不同意。

辯方指手機內訊息非被告發出

律師又指，事主電話內的訊息並非由被告發出，又指發出該些訊息的電話號碼不屬於被告，事主同樣不同意。

案件明續。

案件編號：DCCC 383/ 2021