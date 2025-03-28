七人欖球賽｜輪椅人士入體育園讚氣氛好　推輪椅上小斜吃力盼改善

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園／港鐵／九巴】獲頒授「M」品牌認可的香港國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日在啟德體育園進行，吸引大批本地人和外國遊客到，氣氛越夜越烈。



在部份區段，可見有十多名輪椅人士到場觀賽。因小兒麻痺影響行動能力的郭家輝是其中之一。他表示今日氣氛濃厚，又認為啟德體育園的場地設施對輪椅人士大致友善，唯獨是一段斜路令部份手推輪椅人士感到吃力，期望園方改善。



在部份區段，可見有十多名輪椅人士到場觀賽，因小兒麻痺影響行動能力的郭家輝是其中之一。（任葆穎攝）

郭家輝表示，一直有運動習慣，20多年前曾代表香港參加殘疾界別的國際射擊賽事，不過隨年事漸長，身體機能衰退，退休後開始坐輪椅。他於是參加「賽馬會躍動無界計劃-共融•動力」計劃，並參與不同運動項目如坐式飛鏢和輪椅桌球，「企喺度同坐喺度係兩件事，兩種唔同skills，透過計劃令我發現到原來我都有呢個ability」。

獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日首次移師啟德體育園進行。（夏家朗攝）

+ 17

首次現場觀香港國際七人欖球賽 郭家輝：體育園主場館打開上蓋更好

喜歡運動的他，今日到場觀看七欖賽事。他說以往透過電視看七欖，今次第一次現場觀賽，認為氣氛濃烈，又表示若打開上蓋會更好，「有翻以前大球場個feeling，落雨草地滿地泥濘。」

呼籲其他輪椅人士多參與運動

他笑言剛剛到場時，曾想過「呢度可唔可以整個輪椅七欖呢？」他指出，香港很少地方可以玩輪椅七欖，「可能撞得比較勁⋯⋯啲人可能錫身就未必玩」。他呼籲其他輪椅人士多參與運動，「希望大家唔好收埋自己⋯⋯呢啲活動又會有聚會同比賽！」

談及啟德體育園的場地設施，他認為整體對輪椅人士友善，設有多個殘廁；唯獨是由零售館步行往主場館有一段斜路，卻令部份手推輪椅人士感到吃力，期望園方改善，或有明確指示牌提醒輪椅人士可前往其他通道。

獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日首次移師啟德體育園進行。（夏家朗攝）

▼香港國際七人欖球賽港鐵交通攻略▼



▼香港國際七人欖球賽旅發局攻略▼

