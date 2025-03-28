七人欖球賽2025｜英國旅客穿迷你裙撐場　印度學生啟德體育園迷路

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】香港國際七人欖球賽今日（28日）起一連三日，首次移師剛開幕的啟德體育園舉行。早上11時許觀眾陸續入場，有兩名英國旅客專程到香港觀看七欖，穿着印有英國國旗的迷你裙，打算撐英國隊。亦有在港升學的印度學生第二次入場觀看七欖賽事，認為相比起大球場，啟德體育園的場館非常大，「過去30分鐘我們都迷路了」。



英國遊客Dominic White及Penny專程來港看七欖，並穿着附有英國國旗的裝束到場。（任葆穎攝）

啟德體育園門外有職員指示觀眾入場。（任葆穎攝）

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不准帶水樽或長雨傘入場

以往在香港大球場舉行的七欖，首次移師啟德體育園主場館，首日早上10時半至晚上9時有賽事，開幕典禮將於下午6時42分舉行。早上11時許觀眾陸續入場，人流未算擠擁。

置物架上放滿不准帶入場的水瓶。（任葆穎攝）

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觀眾排隊入場安檢前，有職員提醒不准帶水樽或長雨傘入場。入口附近設有多個儲物架，讓市民擺放無法帶進場的水樽及物品等。場內規定不得帶長傘，只可帶35厘米以下的「縮骨遮」；不得帶食物、酒精及其他飲料進場；不得穿著軍裝或模仿軍人的服裝；亦不可攜帶任何能發出噪音的樂器、自拍棍或遙控設備等。

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入口附近設有多個儲物架，讓市民擺放不准帶進場的長傘及水樽。（任葆穎攝）

入口附近設有多個儲物架，讓市民擺放不准帶進場的長遮及水樽。（任葆穎攝）

英國旅客中環$500買英國國旗迷你裙撐場

英國旅客Dominic White及Penny專程來港看七欖，他們穿着迷你裙到場，其中Penny的短裙還印上英國國旗。他們數天前中環以500元購買兩套裝束，笑言雖然有點昂貴，但希望盛裝打扮到場支持英國隊。

第一次來港看七欖，兩人事前「做足功課」，知道不准帶水樽入場，又指打算完場後到附近的酒吧繼續消遣。他們在香港逗留一周，認為香港人很友善，稍後會到越南及柬埔寨等地方旅遊。

印度學生讚嘆啟德體育園很大

在港升學的印度中學生Vivaan、Shrihaan及Shashwat表示，第二次到現場看七欖。對比起大球場，他們認為啟德體育園的場館非常大，「過去30分鐘我們都迷路了」。他們帶備去年觀看七欖時取得的打氣棒到場，將會支持美國隊。

主辦方早前表示，主場館33個餐飲設施將全部開放，包括全亞洲最長的運動酒吧、位於2樓東大廳的The Champion，提供本地啤酒及西餐等。園方預計高峰時間為今日下午3時至6時，周六上午10時至下午3時，每小時約有6000至7000人入場。

國際七人欖球賽將在今日起（28日），一連三日在啟德體育園主場館舉行。（資料圖片/黃浩謙攝）

▼ 啟德體育園主場館▼



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▼ 香港七人欖球隊成員一覽▼

