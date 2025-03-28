香港七人欖球賽開幕重溫｜啟德主場館激光表演　起亞虎啦啦隊打氣

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園／港鐵／九巴】香港國際七人欖球賽今日（28日）起一連三日在新落成的啟德體育園主場館舉行。開幕典禮傍晚舉行，由全長3分鐘的激光投影表演揭開序幕，憑「三振舞」於網絡爆紅的韓國「起亞虎啦啦隊」，即場表演打氣助陣。



香港國際七人欖球賽今日（28日）起一連三日在新落成的啟德體育園主場館舉行。開幕典禮傍晚舉行，由全長3分鐘的激光投影表演揭開序幕。（任葆穎攝）

香港國際七人欖球賽今日（28日）起一連三日在新落成的啟德體育園主場館舉行。開幕典禮傍晚舉行，由全長3分鐘的激光投影表演揭開序幕。（任葆穎攝）

憑「三振舞」於網絡爆紅的韓國「起亞虎啦啦隊」，即場表演打氣助陣。（倪清江攝）

▼2025年3月28日 香港國際七人欖球賽首日情況▼



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憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」來港打氣助陣。（旅發局圖片）

七人欖球賽｜韓國啦啦隊表演應援舞打氣助陣

旅發局早前公布，今年七欖的開幕禮將引入全長3分鐘的激光投影表演，不僅融合標誌性的香港元素圖案，還會呈現經典的賽事場景，搭配多變的閃爍效果與強勁的音樂節奏，點燃全場氣氛。

比賽開始前，旅發局主席彭耀佳將會打響頭炮，為飛龍舞獅點睛。局方更邀請韓國冠軍級棒球啦啦隊，憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」，即場表演應援舞打氣助陣，7名成員包括金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗和高嘉彬。

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