Marks & Spencer一批英國打發忌廉含菌量超標　食安中心籲勿食用

食物環境衞生署食物安全中心今日（29日）公布，Marks & Spencer一個由Alf Retail Hong Kong Limited公司從英國進口，以巴士德消毒法處理的預先包裝打發忌廉樣本，被檢出總含菌量超出法例標準。食安中心呼籲市民不要食用受影響批次的產品；業界如持有有關批次的產品，亦應立即停止使用或出售。



食環署食安中心今日（29日）公布，Marks & Spencer一個由Alf Retail Hong Kong Limited公司從英國進口，以巴士德消毒法處理的預先包裝打發忌廉樣本，被檢出總含菌量超出法例標準。（資料圖片）

食安中心表示，中心透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，該樣本的總含菌量為每毫升39萬4800個。根據《奶業規例》（第132AQ章），經巴士德消毒進行熱處理後的奶類，每毫升不得含有多於3萬個細菌。

食安中心續指，已知會涉事進口商上述違規事項，並已暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許。該進口商已按中心指示將受影響批次的產品停售和下架，並展開回收。如市民欲查詢上述產品的回收事宜，可於辦公時間致電該進口商的熱線3656 2253。

食安中心補充說，總含菌量超出法例標準顯示產品衞生情況欠理想，但並不表示會引致食物中毒；會通知英國有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。