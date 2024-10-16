馬莎康沃爾凝脂奶油含菌量超標最多49倍　同批次已封存無流出市面

食物環境衞生署食物安全中心今日（16日）公布，英國入口、以巴士德消毒法處理的預先包裝馬莎M&S康沃爾凝脂奶油（Cornish Clotted Cream）一個批次的樣本總含菌量，超出法例標準20至49倍。有關批次食品已被封存，並無流出市面，中心正跟進事件。



英國馬莎M&S康沃爾凝脂奶油（Cornish Clotted Cream）一個批次的樣本總含菌量超出法例標準20至49倍，已被封存。

受影響產品資料如下：

產品名稱：康沃爾凝脂奶油（Cornish Clotted Cream）

品牌：馬莎 M&S

來源地：英國

獨家進口商：Alf Retail Hong Kong Limited

包裝：每盒227克

此日期或之前食用：2024年10月18日

三個樣本含菌量62萬至150萬個

中心發言人表示，透過恆常食物監測計劃，在進口層面抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，有關樣本的總含菌量分別為每毫升62.04萬個、112.8萬個和150.4萬個。根據《奶業規例》（第132AQ章），經巴士德消毒進行熱處理後的奶類，每毫升不得含有多於3個細菌，即該三個樣本超出上限約20、37及49倍。

中心已知會涉事進口商上述違規事項，調查顯示受影響批次的產品仍存於進口商貨倉，沒有流出市面。中心已暫時撤銷較早前簽發予有關進口商銷售該款產品的進口准許，現於市面上銷售該品牌的同類產品則不受影響。

發言人指出，總含菌量超出法例標準顯示產品衞生情況欠理想，但並不表示會引致食物中毒。中心已就事件通知英國有關當局，並會繼續跟進事件及採取適當行動。