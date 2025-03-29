蕭澤頤退休｜任期4.1屆滿　周一鳴料接任「一哥」　最快下周公布

警務處處長蕭澤頤任期下月1日屆滿，在今早（29日）預料是他任內最後一次以警務處處長身份檢閱警察學院畢業學警後，蕭澤頤表示警務處處長任免是由特首提請中央作決定，強調接下來一段時間會繼續努力做好處長工作。



據了解，現任警務處副處長(行動)周一鳴晉升警隊「一哥」幾可肯定，只待國務院正式任命，最快下周有公布。52歲的周一鳴1995年加入警隊出任督察，早被視為未來「一哥」大熱人選，他在2019年反修例風波期間，出任九龍西總區副指揮官嶄露頭角，被視之為警隊「明日之星」。他在過去三年間連升三級，涉獵刑事、行動及人事的範疇。



52歲的周一鳴1995年加入警隊出任督察，早被視為未來警隊「一哥」大熱人選。（資料圖片/廖雁雄攝）

警務處處長蕭澤頤（右）今早（29日）預料是其任內最後一次以警務處處長身份檢閱警察學院畢業學警，身旁的現任警務處副處長(行動)周一鳴（左）晉升警隊「一哥」幾可肯定。（黃浩謙攝）

周一鳴1995年加入警隊任職督察

周一鳴1995年加入香港警隊，任職督察。大部份時間擔任分區、區、總區及總部層面的刑事調查及情報蒐集的工作。在駐守刑事部期間，周一鳴累積豐富的刑偵調查及刑事情報的工作經驗、以及制定各種不同刑事職務政策的技巧，於2010年晉升為警司並服務於刑事偵緝總部。期後，他在2012至2013年被借調往法國里昂的國際刑警秘書處出任刑事情報主任一職。

2013年，周一鳴晉升為高級警司並出掌刑事情報科的副指揮官，三年後進一步擢升為總警司，並成為刑事情報科主管。

2019年初獲委任為九龍西總區副指揮官 被視為警隊明日之星

2017年，周一鳴任職油尖警區的區指揮官，及後，於2019年初，獲委任為九龍西總區副指揮官。期間，香港爆發反修例風波期間，周一鳴嶄露頭角，最為人熟悉是化解「理大圍城」危機，被視之為警隊明日之星。

警務處處長蕭澤頤今日(29日)在結業會操致辭說，想起36年前的自己懷著除暴安良的理想加入警隊，成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。（黃浩謙攝）

警務處處長蕭澤頤今日(29日)在結業會操致辭說，想起36年前的自己懷著除暴安良的理想加入警隊，成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。（黃浩謙攝）

於2020年2月，擢升為警務處助理處長，接任行動部處長一職。於同年11月掌管人事部，接任警務處助理處長(人事)。2021年1月，周一鳴晉升警務處高級助理處長，獲委任為人事及訓練處處長。於同年8月，接任刑事及保安處處長一職。於2022年4月，周獲委任為警務處副處長（管理），並於2023年8月起接任警務處副處長（行動）。

在職期間，周一鳴曾於內地及海外多所院校接受培訓，當中包括國家行政學院、哈佛大學、英國警務學院及蘇格蘭警察學院。

警務處副處長(行動)周一鳴（右）出任警務處處長接替蕭澤頤（左）呼聲高。（資料圖片/廖雁雄攝）

《警聲》訪問周一鳴：最有興趣是探討新一代的想法

警務處去年成立180周年，周一鳴當時以「二哥」身份接受警方出版《警聲》特刊《香港警察守城故事—不同職級崗位．由初哥到一哥》 訪問，兩年內由總警司升至副處長的他在訪問中說，每個職級都有各自挑戰，不敢說完全沒有壓力，只是已經習慣了。

周一鳴表示，現在最有興趣是探討新一代的想法，尤其年青警員，了解他們的生活模式和心態，「畢竟時代真的變了，我成長時沒有社交媒體，他們現在離不開社交媒體；以前我們寫論文最花時間是到圖書館找資料，現在他們彈指之間已經可以翱翔無涯學海。與年輕人相處之道，未必是我覺得你廢，你覺得我過時；可以是我羨慕你的活力，你欣賞我的經驗。」

周一鳴表示，基層警員才是警隊的中流砥柱，要給予鼓勵和支援，以建立他們的自信心和歸屬感。「其實不單止警隊，也包括整個社會，與下一代銜接，殊不簡單，也無可避免。」