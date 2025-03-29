蕭澤頤下月任期滿檢閱結業禮感言　當警察帶來無限滿足感此生無憾

警務處處長蕭澤頤前年4月已屆退休年齡，後獲延任24個月，出任警隊一哥4年，蕭澤頤今早（29日）最後一次以警務處處長身份在香港警察學院結業會操典禮中、檢閱畢業的見習督察和學警。他致辭時表示感到百感交集，想起36年前的自己懷住除暴安良的理想加入警隊。他指成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。



警務處處長蕭澤頤今日(29日)在結業會操致辭說，想起36年前的自己懷著除暴安良的理想加入警隊，成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。（黃浩謙攝）

警務處處長蕭澤頤今日(29日)在結業會操致辭說，想起36年前的自己懷著除暴安良的理想加入警隊，成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。（黃浩謙攝）

警察學院今日（29日）舉行畢業會操，警務處處長蕭澤頤擔任檢閱嘉賓，他致辭時表示感到百感交集，想起36前的自己懷住除暴安良的理想加入警隊。他指成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。

會操開始前，不少來賓爭相與蕭澤頤合照。致辭時，蕭澤頤先表揚一眾畢業學員，指他們經歷重重考驗後，最終可以成為令人自豪的香港警員，希望他們可以做到忠誠勇毅。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在退休前，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

+ 10

他續說希望警員走向社區時，要以法、理、情履行職責，要時刻堅守有法必依等原則，做到公平公正並嚴以律己。蕭澤頤又提醒畢業學員，警察是守法的榜樣，要時刻緊記「君子慎其獨」，要「對得住自己及市民」。

他以三個真實故事勉勵畢業學員，指警察不只是一份工，更重要是「做好份工」，要將市民的安全及幸福感化為動力。他說，警員每日面對眾多挑戰，未必每件事都能圓滿，令市民滿意，但只要憑真心及真誠，一定可令市民感受得到，因為市民眼睛是雪亮的。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在退休前，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

冀畢業學員忠於使命 未來不論順逆，也要守住加入警隊初心

蕭澤頤結語指，警察職務對他而言不只是一份工，更是興趣，使他有無限滿足感。他希望畢業學員能忠於使命，未來不論順逆，也要守住當初加入警隊初心。蕭澤頤表示深信香港治安會更加改善，傳承香港警察超過180年維持治安的努力，使香港繼續成為最安全最偉大的社會。

致辭後，蕭澤頤下台逐一與出席會操的同袍握手、互相敬禮及擁抱，狀甚輕鬆。

警務處處長蕭澤頤前年到達退休年齡，獲政府延任兩年。（資料圖片／廖雁雄攝）