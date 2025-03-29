警務處處長蕭澤頤：是否下月退休由中央任免　強調會繼續做好工作

警務處處長蕭澤頤今早（29日）最後一次以警務處處長身份在香港警察學院結業會操典禮中檢閱畢業的見習督察和學警。蕭澤頤在結業會操典禮後見傳媒， 被問到是否下個月退休？他表示，警務處處長任免，由行政長官提名上中央人民政府決定幾時退休。他強調接下來一段時間、他會做好作用警務處長的工作。



他回應記者提問時表示、「有關我的去留，都係我等中央人民政府任命，總之而家呢刻一日係警務處長，我一日都會繼續努力工作。」



警務處處長蕭澤頤表示，今日結業包括29位督察及158位警員畢業，很快派駐到其他地方，希望他們努力服務市民，保障市民生命財產安全。

他提到警隊的招募情況，令人鼓舞，指2023及2024年，投考人數較之前財政年度升46%。24/25年度差不多完，投考人數再升4%。入職人數2023及2024年，較上一個年度升35.6%，而今個年度再升25.4%。看到投考及入職人數升幅明顯，非常鼓舞。

2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

除了多人投考之餘，投考人的質素也明顯提升。我們過去數年考慮很多招募措施，包括內地大學招募快線，例如二月三月到成都及武漢招募，成績同樣鼓舞，收到逾143份申請。相比上次去成都及武漢升74.4%。

另一方面，警方亦有社區招募快線，在之前曾到不同商場，包括葵涌及元朗商場，4月5日及6日會到東九龍一個商場做社區招募快線。過去兩次經驗睇到為鼓舞的成績，不少人即場投考及面積，看出投考人士本身做好準備。

警務處處長蕭澤頤今日(29日)在結業會操致辭說，想起36年前的自己懷著除暴安良的理想加入警隊，成為警察為他帶來無限滿足感，亦令他心中那團火直至今天仍生生不息，感到此生無憾。（黃浩謙攝）

另外，他提到去年行劫案數字全年90宗，為1969年有記錄以來第二低，令他們鼓舞是，同事在行劫案的破案率為歷史以來新高為92.2%。另外今年首兩個月的行劫案為12宗，與去年同期相若，微升1宗。

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七欖昨日(28日)揭幕，他指出，啟德體育園的交通管制及人流進場或離場，整體安排非常暢順，昨日人流約3.3萬至3.4萬人。整體秩序非常暢順。對於的士缺乏，警方已即時與運輸署商討，今明兩日將進一步改善。

人群管理方面，警方透過科技有效調配人手，以致人群及交通管制更加到位。這套系統昨日起，在啟德體育園測試。

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蕭澤頤回應記者提問是否下月退休，他表示、「有關我的去留，都係我等中央人民政府任命，總之而家呢刻一日係警務處長，我一日都會繼續努力工作。」

他表示作為警務處長，作為政府最大部門，整個警隊包括輔警及文職同事，超過3萬人。對於能夠成為警隊成員，過去36年他感到非常之大的滿足感，並且能成為處長帶領優秀的團隊。他再次衷心感謝同事，過去的時間，每當有罪案發生，關乎市民民生，同事都很努力，希望能夠做到警察保護市民生命財產安全，這祟高使命。警方亦會繼續努力打擊騙案工作。

警務處副處長（行動）蕭澤頤粉墨登場。（《守城》截圖）

座右銘「天道酬勤」

蕭過往曾與傳媒分享，以「天道酬勤」為座右銘，來自在他駐守旺角警區時的經歷心得，當時該區出現連環爆竊及搶劫案，警隊安排全天候巡邏及監視，他會用工餘時間在旺角明查暗訪，終撞正疑人破案，他以自身經歷勉勵同袍，多一分耕耘多一分收穫。