七人欖球賽｜美食海灣人疏落　檔主嘆吸不了人氣財氣　冀加強宣傳

香港國際七人欖球賽一連三日（28日至30日）在啟德體育園主場館舉行，旁邊的美食海灣有近30個攤檔，惟有商戶表示未能乘七欖之勢，吸納人流，生意慘淡。有調酒攤檔檔主表示，七欖首日（28日）營業額只有數千元，不足預期一半，期望園方能加強宣傳和指示。



周六（29日）從宋皇臺站實測前往美食海灣， 沿路不乏中英文指示牌，惟向當值職員詢問時，有職員不知道美食海灣也有另外進場入口。



啟德體育園回覆指，園方與主辦方香港市集協會一直保持溝通，就活動安排及人流加強現場資訊顯示，並會加強現場工作人員的培訓，主動幫助市民認識往來美食海灣的路線。



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主場館旁美食海灣逢周五至周日及公眾假期開檔 營運至4.27

香港國際七人欖球賽一連三日（28日至30日）在啟德主場館舉行，主場館旁的美食海灣自上周開始，逢周五至周日及公眾假期設有近30個攤檔，直至4月27日。不過，攤檔未有受惠於七欖，人流較為疏落。

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青年運動場有安檢入 從宋皇臺站往另一安檢位須步行約10分鐘

從宋皇臺站到啟德主場館，可以經由青年運動場附近的安檢入口，沿天橋前往。而美食海灣旁亦有另一個安檢入口，不過距離宋皇臺站較遠，要一直走約10分鐘，途中亦要過馬路。

當值職員不知道美食海灣也有進場入口

記者周六下午約3時到青年運動場附近安檢入口，惟詢問當值職員時，被告知只有該處入口，如要前往美食灣區，則要折返在此處進場，也沒有提及美食灣區旁也有入口。記者遂跟隨指示繼續直前，沿路也不乏「美食海灣」的中英文指示牌，不過同一方向的人流明顯較少。

調酒攤檔檔主羅先生表示，本來預計營業額會過萬元，「結果一半都未有」。（吳綽詩攝）

檔主期望大會引導人流：唔係睇完波直接就走

美食海灣的調酒攤檔檔主羅先生表示，本來以為七欖能夠帶動人流，但這兩日丁財均不如預期，昨日營業額只有數千元。他指，因上個周末生意比預期好，「自然對今次好大期望」，本來預計會過萬元，「結果一半都未有」，與上周相若。羅先生的拍檔又稱，七欖首日有職員也不知道美食海灣旁有入口，不過周六他再「測試」，職員已認知有此入口。

羅指出，以往七欖在香港大球場舉行，也帶動到銅鑼灣及灣仔的餐廳酒吧生意，因此期望大會能加強宣傳，鼓勵觀眾參與周邊活動，「唔係睇完波直接行去地鐵站就走」。

未來數周再有Coldplay、謝霆鋒演唱會 盼園方引導人流

他續道，明白啟德體育園是新地方，需要時間熟習，更稱本來已抱著「take少少風險一試」的心態，「預咗有機會蝕」。他希望未來數周再有Coldplay、謝霆鋒演唱會時，大會有更多宣傳和指示，笑稱「仲有幾個周末畀大會引導人流」。

有單位單日生意額少於千元 商戶須互相幫襯：塘水滾塘魚

飲食檔主陳小姐表示，周五晚生意慘淡，即使園方容許延長營業至九點半，但因為人流少，而散場觀眾亦「急急腳走」，因此提早了打烊。她指，周五和周六生意也不過千元，「因為無生意，我哋就幫襯返佢哋啲檔，大家又幫襯返我哋檔。大家都係做返塘水滾塘魚的生意，差到這情況」。

她又稱，主辦表示會有13萬人次進出，預計美食海灣至少有幾百人，但實情沒有。她說，比上周預備了多一倍貨，又特意安排員工周末上班，給予補償調班，擔心不能回本。

（右）英國遊客Mike因公事來港，同時喜歡七欖，與居港15年的美國朋友Bran來看賽事。（吳綽詩攝）

英國遊客讚美食海灣選擇多樣地道：是寶藏

英國人Mike因公事來港，同時喜歡七欖，與居港15年的美國朋友Bran來看賽事。Mike讚嘆美食海灣，相比場內餐飲，他更喜歡美食海灣有多樣選擇及更地道，亦能支持本地公司。他認為這正是好的機會，讓人認識香港的街頭美食和文化魅力。

Bran形容美食海灣是「寶藏（gem）」，但周五花了相當時間才找到地方，周六才來嘗試。他指曾向場內詢問處請教，惟職員也不知道有美食海灣。他認為園方應好好把握這潛力，讓來看賽事的5萬名觀眾都知道這地方。

啟德居民彭先生及吳小姐周五已來美食海灣，花費約200元，認為價錢合理。他們周六再次來，點了一份炸雞。吳小姐認為，位置不算難找，但可以加強宣傳。

啟德體育園稱會加強現場資訊 主動幫助市民認識往來美食海灣路線

啟德體育園回覆指，「啟德美食海灣嘉年華」由香港市集協會主辦，園方與主辦方一直保持溝通，就活動安排及人流加強現場資訊顯示，並會加強現場工作人員的培訓，主動幫助市民認識往來美食海灣的路線。