七人欖球賽｜啟德主場館首度開天幕　添天然感　有雨也不「閉幕」

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今日（29日）在啟德體育園主場館舉行第二日賽事，香港男子隊在「Melrose銀劍賽」反勝日本隊晉身周日（30日）決賽當然令主場球迷熱血沸騰，而啟德體育園主場館的天幕如期首度打開作賽，除提升觀感外，球迷仿佛更加熱情。



香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今日（29日）在啟德體育園主場館舉行第二日賽事，啟德體育園主場館的天幕如期首度打開作賽。（趙子晉攝）

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今日（29日）在啟德體育園主場館舉行第二日賽事，啟德體育園主場館的天幕如期首度打開作賽。（夏家朗攝）

香港男子七欖隊在銀劍賽再鬥日本隊。（夏家朗攝）

啟德體育園主場館開合式上蓋是主場館亮點之一，根據之前介紹，開合式上蓋開啟或閉合過程需時約30分鐘。每次進行開合操作前，會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。

啟德體育園｜主場館開合式上蓋4個主要特點 開啟閉合須時約30分鐘

．精密結構：由15,000噸鋼材組成，配合主場館無柱設計，項目團隊以先進的「超大型構件液壓同步提升技術」，在座位後方設置四組主要支撐結構，將開合式上蓋構件整體提升至50多米高的預設位置，大大提升安裝施工效率、質素和安全。

．高隔音功能：重型上蓋採用鋼材製造，配有隔音棉及水泥板天幕覆層，符合嚴格的隔音標準，將活動期間的聲浪集中到場館內。

．精確操作：東西兩邊開合式上蓋重逾4,800噸，每側上蓋由八輛專為重型鐵路技術設計的路軌車，即轉向架支撐，並由四條約71毫米粗的鋼纜所驅動，利用絞輪精確地控制鋼纜的開合操作。

．具安全系統：開合式上蓋系統配備固定式鎖掣及獨立的軌道制動器，開啟或閉合過程需時約30分鐘。每次進行開合操作前，會事先檢查路軌及各項機件的安全性，確保無障礙物影響操作。

周五（28日）開鑼的香港國際七人欖球賽，是啟德主場館首次有大型賽事舉行，首日賽事，場館天幕全日關閉，到今日首次「開幕」作，自然日光直射入場館，與之前一日相比，有另一番特色。雖然本港今日天氣多雲有雨，但因安全考慮，即使比賽期間降雨，亦不會中途將天幕開關。

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