七欖｜南看台氣氛最熱烈　澳洲客首次訪港化身Iron Man進場

【香港國際七人欖球賽2025／Hong Kong Seven／Rugby 7／啟德／體育園】獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日在啟德體育園進行。過往港島區香港大球場南看台的氣氛最為熾熱，今年賽事移師啟德，南看台的「傳統」獲得保留，全場座無虛席，氣氛依舊熱烈。不少觀眾「扮鬼扮馬」入場，其中澳洲遊客化身鐵甲奇俠（Iron Man）進場，也有人將藍色顏料塗在身上，打扮成藍精靈的模樣，各種奇特打扮令場館充滿嘉年華的歡樂氣氛。有英國遊客表示，第一次在香港看七欖，認為啟德體育園的場地氣氛很好。



▼2025年3月28日香港國際七人欖球賽 南看台▼



澳洲遊客化身鐵甲奇俠（Iron Man）進場，即時成為觀眾焦點。（王海圖攝）

澳洲遊客化身鐵甲奇俠（Iron Man）進場，即時成為觀眾焦點。（王海圖攝）

以往在大球場舉行的七欖，以氣氛熾熱的南看台為賣點，今年賽事移師啟德，大會保留了南看台傳統，劃出專為18歲或以上人士而設的區域。（黃浩謙攝）

以往在大球場舉行的七欖，以氣氛熾熱的南看台為賣點，今年賽事移師啟德，大會保留了南看台傳統，劃出專為18歲或以上人士而設的區域。（黃浩謙攝）

有人將藍色顏料塗在身上，打扮成藍精靈的模樣。（黃浩謙攝）

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啟德南看台氣氛同樣熾熱

以往在香港大球場舉行的香港國際七人欖球賽，常以氣氛熾熱的南看台為賣點，今年賽事移師啟德，大會保留了南看台傳統，劃出專為18歲或以上人士而設的區域。新南看台設現場音樂表演，亦有觀景台可看到維港風景。此外，主場館上蓋周五關閉，但會在周六及周日打開。

英國遊客James專程來港看七欖。（任葆穎攝）

英國遊客首看七尷：氣氛很好

22歲英國遊客James專程來港看七欖，但他表示會支持阿根廷隊，並穿上阿根廷球衣，與其餘一眾阿根廷球迷狂呼。他表示，自5歲開始玩欖球，但首次在香港看七欖，認為啟德體育園的場地氣氛很好。

關先生和傅先生坐在南看台觀賽。（任葆穎攝）

今年賽事移師啟德體育園，南看台的傳統獲得保留，且氣氛熱烈。（任葆穎攝）

今年賽事移師啟德體育園，南看台的傳統獲得保留，且氣氛熱烈。（任葆穎攝）

澳洲遊客變身Iron Man進場

不少外國人打扮盛不同「鬼馬」服飾到場，來自澳洲的Andrew則打扮成鐵甲奇俠（Iron Man）的裝束。他表示，該服飾在中環購買，價格為100元，又透露自己去年開始接觸欖球，今次第一次來港觀賽，認為啟德體育園的場地很好，並說會支持澳洲隊。

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初次入場看七欖觀眾：無諗過咁好

同樣坐在南看台的傅先生稱，第一次來看七欖，認為氣氛很好，「好開心，無諗過咁好」。他說原本坐在其他區段，但覺得氣氛「比較靜」，所以轉到南看台觀賽。不過，他認為主場館打開上蓋會更具氣氛，又指不怕下雨。他又認為主場館距離地鐵站比較遠，形容「行得比較辛苦」。

獲頒授「M」品牌認可的國際七人欖球賽，今日（28日）起一連三日在啟德體育園進行。（夏家朗攝）