蕭澤頤即將退休　最不捨警隊齊上齊落同事　2019年反修例最大挑戰

警務處處長蕭澤頤任期下月1日屆滿，今早（30日）於商台節目中分享，受父親影響，從小便想成為警務人員。現時加入警隊約36年，最難忘2019年反修例事件期間，警隊面對前所未有的挑戰，感謝當時同事遇強愈強，最後平復事件，社會從「由亂到治走向由治及興」，警隊同事貢獻大。



蕭澤頤又稱，如果退休，最不捨得是整個警隊，特別是以往做前線人員時與自己出生入死的同事。他表示，希望未來警方可以告訴市民警隊的特色，並讚揚香港警隊是世界上最有效率、最有熱情的隊伍。



2025年3月29日，警務處處長蕭澤頤在任期內，最後一次檢閱結業會操。（黃浩謙攝）

蕭澤頤今日在商台節目稱，父親也是警務人員，從小便分享查案經歷，在耳濡目染下，由幼稚園開始便想加入警隊。

他表示，至今已加入警隊30多年，有很多難忘事件。當中印象最深刻的是2019年反修例事件期間，警隊面對前所未有的挑戰，「同事在外抗暴之餘，家人也承受壓力，甚至受到襲擊」，所幸同事遇強愈強，齊心平復事件。他又稱，很多曾於2019年犯事的年輕人都感到後悔，冀望社會可以給機會這些已經承擔了法律責任的年輕人。

多方面改善社會負面意見 坦言公眾教育重要

2019年後社會對警對有很多負面意見，問及如何改善相關情況？蕭澤頤表示，公眾教育很重要，不能單靠警察，需與專做年輕人工作的持份者合作，讓大眾理解警隊是為年輕人好，「都係想佢哋守法」。

他指，2020年後設立3個小組，包括18區校長聯會、家教聯會、辦學團體工作小組，定期與上述團體開會，與校方及家長溝通，幫學生建構安全學習環境，達至防罪滅罪的功效。蕭澤頤續說，收集相關意見後，警方改善及推行不少措施，例如出版《青少年罪行誌．師長攻略》及拍攝數分鐘的防罪滅罪短片。他指短片成效大，未來將為打擊太空油問題拍攝教育宣傳短片。

蕭澤頤：年輕人對警察看法上升近四成 警隊工作有成效

他透露，去年曾委託大學進行公共意見調查，訪問18至29歲年輕人對警察的看法，數據上升37.9%，認為過去幾年警隊工作有成效。