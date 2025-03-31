僅3成長者願與家人談臨終安排　及早預設醫療指示助減「衝急症」

提倡自主管理臨終計劃的非牟利機構「毋忘愛」，過去一年在擇善基金會資助下 ，於深水埗、黃大仙及將軍澳推展「及早自主人生計劃」，協助長者及照顧者為晚年生活及醫療照顧作好規劃，包括簽署預設醫療指示、不作心肺復甦術命令、持久授權書等，避免倉卒「衝急症」。該機構調查發現，原本僅33%長者願與家人討論臨終安排，但在參加計劃後比率增至44%。



圖為2025年3月29日，「毋忘愛」舉辦及早自主人生計劃成果分享會。「毋忘愛」主席范寧醫生指出，在社區做好預設照顧計劃的教育，可令更多長者按意願作出臨終安排，減少臨終「衝急症」的情況，長遠有望減輕急症室的負荷。（毋忘愛提供照片）

預設照顧計劃教育相關認識 趁尚有能力時與家人討論做決定

「毋忘愛」主席范寧指出，若在社區做好「預設照顧計劃」的教育，可令更多長者在尚有能力做決定時，及早與家人討論臨終照顧及醫療等安排，在生命晚期保留自主和尊嚴，實現「好生好死」；並能避免臨終「衝急症」，長遠有望減輕急症室的負荷。

該組織指出，立法會去年底通過《維持生命治療的預作決定條例草案》，為實施「預設醫療指示」及「不作心肺復甦術命令」等訂立法律框架，但大眾的相關認知仍然模糊。

圖為2025年3月29日，「毋忘愛」舉辦及早自主人生計劃成果分享會，邀請參與者寫下對晚年生活及臨終安排的意願。（毋忘愛提供照片）

機構推「及早自主人生計劃」 參加者願與家人談臨終安排增至44%

今次調查訪問了73名平均78歲的「及早自主人生計劃」參與者，當中以女性及單身佔多數，逾八成患兩種或以上慢性疾病，近半數日常活動能力受到限制；受訪者大多居於公屋，近四成為獨居。

調查發現，他們較熟知當中的「不作心肺復甦術命令」，而對「預設醫療指示」及「持久授權書」的認識相對較少，但參加計劃後的整體認知有所提升。他們願與家人討論臨終安排的比例增至44%，10%參與者更簽署預設醫療指示。

圖為2025年3月29日，「毋忘愛」舉辦及早自主人生計劃成果分享會。「毋忘愛」主席范寧醫生指出，社區上從身體轉差到晚晴階段的相關教育和支援出現斷層，因此該機構致力加強預設照顧計劃的教育，長遠有助減輕公營醫療系統的負擔。（毋忘愛提供照片）

獨居長者簽署文件交託姪女 家人為腦退化母醫療安排達共識

退休人士Janet在上述計劃中擔當橋樑角色，在社區接觸有需要的長者，一同認識及實踐預設照顧計劃。Janet本身獨居，3名家人相繼去世，大部份親友已移民。她已為自己計劃臨終安排及簽署預設醫療指示等文件，並交託姪女處理。

黎先生為照顧者，其母親參與計劃時已確診中期腦退化，雖沒能力簽署預設醫療指示或持久授權書，但家人非常齊心且溝通充足，已預早摸索媽媽的意願，彌補未能簽署相關文件的缺口，一家人為媽媽的晚期照顧及醫療安排達成共識。