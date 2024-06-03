院舍離世｜伴母走到最後　難忘臨終一笑　冀大眾有選擇不再留遺憾

「她（媽媽）臨走那一刻，是真的睜大眼睛，對着我們笑了一笑才走。」媽媽走後兩三年，阿發對這一笑仍然記憶猶新。



阿發的媽媽有認知障礙症，2015年入住院舍，6年後在院舍離世。他說以前從未想像過媽媽可以在院舍離世，但現時回望，讓媽媽留在熟悉的環境終老，有他及弟弟陪伴在旁，連送遺體到殮房那段路，他也有參與，「我覺得對自己可以說沒有遺憾 ，也覺得親人會喜歡你幫她做到最後一步、送到最後一步。」



他續指，聽過有很多人趕赴醫院，卻未能見到親人最後一面，久久無法釋懷，經歷媽媽在院舍離世，很希望多些人知道有這個選擇，送別親人再不留遺憾。



阿發的媽媽2021年在院舍離世，至今仍難忘媽媽臨終前的一笑。（盧翊銘攝）

靈實護養院有個平台花園，阿發每次來探望媽媽，兩母子都會來這裡，吹風、曬太陽、賞花、看錦鯉。

自覺無力照顧 不得不讓母親入住院舍

阿發說，坊間對長者入住院舍的負面評價多，最初對院舍並無好感，但媽媽確診認知障礙症後，記性明顯轉差、試過走失，他自覺無力照顧，加上醫生建議院舍照顧，才讓媽媽入住院舍。

其實你沒有精神，經常擔心她，（在）我上班後會不會又走出去，不知走到哪裡去，今次會不會沒有人發覺、通知不到我，我回到家裡會不會見不到她，其實很大壓力。 阿發

媽媽入住院舍後，最初媽媽會依依不捨在升降機大堂目送他離開，慢慢融入，跟職員有說有笑，後來阿發假日想接她回家，媽媽都不願意，令阿發覺得媽媽已經將院舍當是另一個家。

「從她初初進來抗拒，不和姑娘聊天，後來和姑娘有說有笑，問姑娘拿東西吃，你已經覺得她是融入，有時假期我們想接她回家，她也說不回，你就已經知道，她當這裡是家。」

兩兄弟商議後決定讓母親院舍終老：想她留在熟悉地方

隨着媽媽病情轉變、身體轉差，院舍團隊開始跟阿發討論院舍離世的可能，阿發跟弟弟聽完流程及細節、商量過後，決定讓她留在院舍終老。

他說，最初主要是考慮到媽媽有認知障礙症，想她留在熟悉的地方，「我當自己是這樣，我快要走了，忽然之間我不在院舍，我去了醫院，忽然之間張開眼睛，看見天花板、周圍的人，誰來的？全部都不熟悉，我自己都會害怕。」

我代入去想，如果我在這裡（院舍），全部都是我熟悉的人、姑娘、還有天花、周遭，我自己會沒那麼害怕，感到安心，原來我還在家，她（媽媽）已經當院舍是家。 阿發

阿發說，希望媽媽在院舍終老，最初主要是考慮到她有認知障礙症，想她留在熟悉的地方。（盧翊銘攝）

母臨終前轉住獨立房間：醫生已經輔導我們

媽媽臨終前的日子，住在院舍的獨立房間，因應團隊評估的情況，阿發申請一星期休假，每日都在院舍陪伴媽媽，「當時我就說，你也辛苦了。如果有人來接你，你也快走吧，你不要掛著我們。」

回想起來，阿發說當時內心感覺平靜，這份平靜，是來自院舍團隊一直給予的輔導，他跟弟弟早有心理準備，「因為之前他們的姑娘、醫生已經輔導我們，講過有甚麼事會發生，我們很平靜，只是等過一刻來臨。」

阿發說當時內心感覺平靜，這份平靜，是來自院舍團隊一直給予的輔導。（盧翊銘攝）

以為母親酣睡 護士叫兩兄弟留下才看到最後一笑

媽媽離世時，正值凌晨時份，當晚阿發跟弟弟見媽媽酣睡，原本打算回家休息一會，是護士觀察情況後叫住他們，他們才沒有錯過見媽媽最後一面。

「她（媽媽）臨走那一刻，是真的睜大眼睛，對著我們笑了一笑才走。」這一笑，媽媽走後兩三年，他依然記憶猶新，「幾年後我還記得那一刻，她一直都是無意識狀態，是臨走那十秒八秒，睜大眼睛，笑了一笑，那一刻很深刻，接着就合上嘴巴。」

媽媽走後，要移送附近的殮房，那短短的一段路，院舍團隊也有先詢問阿發的意願，讓他參與，「我覺得對自己可以說沒有遺憾 ，也覺得親人會喜歡你幫他做到最後一步、送到最後一步。」

院舍外有一條路通往殮房。（盧翊銘攝）

分享經歷 讓更多人知道有院舍離世這個選擇

阿發多次提到，見最後一面、親身陪伴最後一段路很重要，他聽過有些朋友趕赴醫院，卻未能見到家人最後一面，久久不能釋懷，很希望藉著分享送別媽媽的經歷，讓更多人知道有院舍離世這個選擇，有機會不留遺憾地送別親人，「我都是想多些人知道有這件事，大家都可以有個選擇。」

你這裡真的可以看着她，由最後那一刻，之前那段（時間）她的表情、各樣事情，你看到最後那一口氣、笑完走，你整個人真的很舒服，知道她是很安心地走，不會很有牽掛地走。 阿發