小戰士Sheldon臨終最後一聲「媽咪」　母親：等待在天國團聚

患有「神經母細胞瘤」的5歲男童Sheldon，上月27日病情惡化離世。其父母於喪子後，昨日（3日）再次在Facebook專頁「神母小戰士Sheldon」，憶述愛子離世當日情況，那日清晨時分發現他好像不能說話，幾經辛苦才發出接近「媽咪」的聲音，Sheldon媽媽沒齒難亡，「估不到也是他人生最後一句說話。」



Sheldon媽媽表示，其後他慢慢停止呼吸及心跳，「我的心卻跳得很快，抱着他不斷痛哭，直至看着他安詳的樣子，我才能冷靜下來。」她希望對Sheldon說：「小戰士，你要記得與我們愛的約定，等待在天國團聚的那一天來臨啊！」



媽媽不忍見Sheldon痛苦 祈禱允「祢」帶回天家

Sheldon媽媽昨在「神母小戰士Sheldon」Facebook專頁中發表題為《暫別》的文章，指Sheldon離世數天前，仍能合着雙手與父母一起祈禱，但在上周其脊椎神經系統受癌細胞影響，雙手突然不能再動，甚至可以形容為全身癱瘓。

她說最痛苦的，是愛子仍然感覺到全身痛楚，故忍心地向神祈禱：「倘若祢認為是適合的時候，請祢把他帶回天家，讓他不再痛苦。」

離世當日早上已不能說話 一聲「媽咪」不容易

其後Sheldon持續幾日發高燒，至他離世當日清晨檢查時，他已不能說話，幾經辛苦才發出接近「媽咪」的聲音。Sheldon母親對愛子彌留時歷歷在目，「慢慢地停止呼吸，我在他的耳邊不斷禱告和說話，最後他的心跳在我的懷中也慢慢地停止了」，「這是神最好的安排，等待我們能真正地放手時，奇蹟地讓他這樣安詳與我們暫別。」

小戰士，你要記得與我們愛的約定，等待在天國團聚的那一天來臨啊！ Sheldon母親

2019年當Sheldon在K1開學前一個月，突然確診「神經母細胞瘤」第四期，發現時已擴散到腦膜到腳骨，即是骨、骨髓和軟組織。Sheldon母親引述醫生說，如果三歲前發病，痊愈率會大大提高，可惜他已過黃金期。經過一年的化療和電療，Sheldon癌細胞似乎受到控制，其母打算幫他再次報讀學校時又突然復發，更擴散至腦部、脊椎、頭骨和腳骨。