涉冒充國安處人員案　兩警與1男否認控罪　案明年10.7開審

兩男警及一名退休男涉訛稱為國安處人員，指一名男子牽涉在一宗詐騙案中，如屬實國安處將展開調查。三人事後同被控一項串謀欺詐罪，退休男另被控假冒公職人員罪，案件今（3日）在區域法院提堂。三人不認罪，押後至2024年10月7日開審，審期預計為9日。控方透露有13名證人，包括8名警員、5名市民。



首被告李雪輝否認控罪，案件明年10月審。(資料圖片/劉安琪攝)

涉串謀詐騙姓張事主交出款項

被告李雪輝（58歲，退休人士）、鄧栩洋（30歲，報稱公務員）、莊港偉（46歲，報稱公務員），同被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年3月27日 至2022年4月1日期間在港，串謀詐騙張田同，並要張交出款項，以結清深圳南玻浮法玻璃公司，與中科創新產業投資有限公司之間的交易。

疑向張訛稱廣東省國安處收到消息

控罪指3名被告曾向張虛假地表示：（i） 他們是香港警務處國家安全處(“國安處”）人員；（ii）國安處收到廣東省國安處的消息，關於針對張的詐騙指稱：（iii）國安處所收到的消息如發現屬實，會對張展開調查。

李另被控一項假冒公職人員罪，指他於2022年4月1日，在香港中環豪華閣22樓假冒公職人員，即香港國安處職員。

案件編號：DCCC 1018/2022