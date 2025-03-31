的士車隊｜JOIE樂行推應用程式　料200的士試運　需提早1小時預約

政府去年7月批出5個的士車隊牌照，其中泰和車行推出全新預約的士平台「JOIE樂行」，並公布將於今（31日）傍晚正式發布及上架。有「的士大王」之稱的泰和管理公司常務董事伍海山表示，預計初期共有200部的士投入試運，市民可預約最快1小時後、24小時內的行程。



「JOIE樂行」將提供三款的士，包括6座位的MAXUS MIFA7電動的士、6座位連輪椅座的豐田Noah 無障礙的士，以及4座位的豐田Comfort混能的士，預計初期約有200部的士參與試運。

的士將設智能數碼監察系統，透過車內的行車記錄儀及鏡頭等，實時遙距監控司機的駕駛行為，包括是否有急剎車、違規變線及衝紅燈等。

乘客亦可透過應用程式為司機表現評分，綜合兩者結果，若司機表現未如理想，公司將安排再培訓課程，若情況持續及未有改善，司機有機會被終止合作關係。

此外，車內提供 WiFi 無線網絡及充電設施。司機將穿着整齊制服，除了可透過應用程式接載乘客，亦可在街上接客。泰和管理公司常務董事伍海山表示，將視乎試運期間收集的數據，進一步完善和優化服務。