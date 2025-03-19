的士車隊首支月底運作　機場等地設80專屬車位　運輸署教分紅綠藍

政府去年發出5支的士車隊牌照，共涉3,500部的士。首支的士車隊將於本月底投入服務，其餘陸續將於7月底前運作。運輸署今日(19日)在社交網頁教市民如何識別車隊的士，並以營運地區範圍作為底色，巿區、新界及大嶼山分別以紅、綠及藍色為底線。為方便接載已預約行程的乘客，包括機場、部分跨境口岸、高鐵西九龍站等13個地點設置約80個車隊的士專屬停車位供上落。



運輸署3月3日舉行的士車隊啟動禮。(鄭子峰攝）

五支車隊超過3500部的士當中，有300部屬於輪椅的士，為行動不便人士提供更多選擇。車隊的士同時提供網約服務及司機服務評分制度，支援多種電子支付方式等。

運輸署網頁公布指車隊的士將設有識別牌，並以營運地區範圍作為底色，巿區、新界及大嶼山分別以紅、綠及藍色為底線。（運輸署Facebook圖片）

運輸署又指，將於13個地點設置約80個車隊的士專屬停車位，包括機場、部份跨境口岸、高鐵西九龍站、部分機鐵站、啟德郵輪碼頭、香港迪士尼樂園等，停車處會展示各支的士車隊網約服務的二維碼，以便市民和旅客預約。

運輸署在社交網頁指，車隊的士除了像一般的士需要在車身外面左右兩側清楚標明英文字「TAXI」及中文字「的士」外，還要在指定位置展示車隊的士證明書及車隊的士識別牌。識別牌的底色對應其許可嘅營運地區範圍，例如車隊的士屬市區的士，識別牌底色為紅色，新界的士是綠色，大嶼山的士是藍色。

運輸署在社交網頁指，車隊的士除了像一般的士需要在車身外面左右兩側清楚標明英文字「TAXI」及中文字「的士」外，還要在指定位置展示車隊的士證明書及車隊的士識別牌。（運輸署Facebook圖片）

首支車隊的士運作後，市民除了在街上揮手截車隊的士，還可以網約，又有司機服務評分制度，乘客搭車後，可以就司機服務評分。遇到問題，可以打客戶服務熱線，反映意見，確保每次乘車都貼心滿意。的士車隊亦支援多種電子支付方式，乘客不用擔心找續問題。

此外，每架車隊的士都配置完善安全設備，有GPS定位、行車記錄器及司機監察系統，保障雙方。