的士車隊｜陳美寶稱設網約平台供顧客評分　可協議包車定價收費

政府去年發出5支的士車隊牌照，合共有3,500部的士車。首支的士車隊將於本月底投入服務，其餘陸續將於7月底前運作。運輸及物流局局長陳美寶今（9日）在電台節目表示，將規定車隊設網約平台，當中須涵蓋顧客評分機制；亦會於車內裝設系統，監察司機駕駛行為及服務態度。



五支的士車隊預計7月底前全部投入服務，第一支率先在3月底運作。（資料圖片/鄭子峰攝）

運輸及物流局局長陳美寶今（9日）在電台表示，的士車隊的特色包括專業管理、擁抱科技、司機經過專業培訓等。另外，政府將規定車隊設立網約平台，當中需有機制方便乘客回饋意見及為司機評分。陳美寶還表示，會利用科技於車內裝設系統，監察司機駕駛行為及服務態度。

運輸及物流局長陳美寶強調會監管車隊收費，確保收費合理。（資料圖片/鄭子峰攝）

陳美寶提到，車隊接街客時需按法例以29元起錶收費，但若市民於網上預約的士車隊服務，可選擇經協議定價的「包車」收費，或按咪錶收費。她強調會有監管，確保車隊收費不會不合理地高。

陳美寶亦稱車隊車輛種類將包括6人的士，可接載多人乘客，以及有更多空間擺放行李或輪椅等，滿足現時不太到位的服務。