知識產權署：8成市民過去一年無瀏覽侵權內容　憂黑客入侵泄資料

知識產權署今日（31日）公布「香港市民保護知識產權意識調查2024」的結果，約千名受訪者中，逾8成人過去一年內沒有使用未獲正式授權的網站，或應用程式瀏覽或使用任何侵權內容，主要因為擔心在非法網站感染電腦病毒、受黑客入侵、泄露個人資料等。另外，有超過九成知悉香港有保障版權、商標及專利的專門法例，署方指，延續2022年年調查結果的高水平，反映市民保護知識產權的意識持續高企。



九成受訪者很少或無買盜版 主因稱正版有質素保證

知識產權署指，與上次調查結果相若，今次有超過6成受訪者認為香港作為區域知識產權貿易中心，保護知識產權對促進本地文化藝術和創意產業及創新科技的發展、推廣香港有關知識產權的專業服務、吸引外來投資，以及提升香港的競爭力均有幫助。

除了數碼版權外，調查亦顯示，9成受訪者過去一年內很少或從來沒有購買盜版或冒牌貨品，主要原因為「正版貨品質素有保證」（38.8%）、「沒有購買盜版或冒牌貨品的需要／對盜版或冒牌貨品沒有興趣」（36.9%）和「尊重和支持知識產權／支持正版貨品／侵犯知識產權是不道德或不正確的行為」（16.9%）。

逾8成人同意瀏覽未獲授權網站屬不道德

在保護知識產權的態度方面，超過8成受訪者同意「在明知侵犯知識產權的情況下，仍然在未獲正式授權的網站、應用程式上瀏覽或使用有關內容，是不道德的行為」（83.0%），以及「在明知侵犯知識產權的情況下，仍然購買盜版／冒牌貨品是不道德的行為」（85.9%）。知識產權署指，兩項百分比均與上次調查結果相若，顯示受訪者繼續維持高水平的保護知識產權態度。

知識產權署署長黃福來指，知識產權制度是推動創新和創意的重要動力，是次調查結果反映市民保護知識產權的意識持續高企，尤其是對版權、商標及專利的法例保障有廣泛認知。

另外，為鼓勵購買正版貨品，知識產權署與多個零售及行業協會共同推行「正版正貨承諾」計劃，透過展示「正版正貨承諾」標誌，讓市民更容易識別售賣正版貨品的商戶。

調查顯示，77.6%受訪者表示曾聽過該計劃，當中大部分人（75.0%）同意計劃有助增強消費者及遊客在港購物的信心，並鞏固香港購物天堂的美譽。

知識產權署自1999年起定期委託市場研究公司進行同類調查，上次調查於2022年進行。最新調查結果已上載知識產權署網頁。