知識產權署：8成市民過去一年無瀏覽侵權內容　憂黑客入侵泄資料

撰文：洪戩昊
出版：更新：

知識產權署今日（31日）公布「香港市民保護知識產權意識調查2024」的結果，約千名受訪者中，逾8成人過去一年內沒有使用未獲正式授權的網站，或應用程式瀏覽或使用任何侵權內容，主要因為擔心在非法網站感染電腦病毒、受黑客入侵、泄露個人資料等。另外，有超過九成知悉香港有保障版權、商標及專利的專門法例，署方指，延續2022年年調查結果的高水平，反映市民保護知識產權的意識持續高企。

九成受訪者很少或無買盜版　主因稱正版有質素保證

知識產權署指，與上次調查結果相若，今次有超過6成受訪者認為香港作為區域知識產權貿易中心，保護知識產權對促進本地文化藝術和創意產業及創新科技的發展、推廣香港有關知識產權的專業服務、吸引外來投資，以及提升香港的競爭力均有幫助。

除了數碼版權外，調查亦顯示，9成受訪者過去一年內很少或從來沒有購買盜版或冒牌貨品，主要原因為「正版貨品質素有保證」（38.8%）、「沒有購買盜版或冒牌貨品的需要／對盜版或冒牌貨品沒有興趣」（36.9%）和「尊重和支持知識產權／支持正版貨品／侵犯知識產權是不道德或不正確的行為」（16.9%）。

逾8成人同意瀏覽未獲授權網站屬不道德

在保護知識產權的態度方面，超過8成受訪者同意「在明知侵犯知識產權的情況下，仍然在未獲正式授權的網站、應用程式上瀏覽或使用有關內容，是不道德的行為」（83.0%），以及「在明知侵犯知識產權的情況下，仍然購買盜版／冒牌貨品是不道德的行為」（85.9%）。知識產權署指，兩項百分比均與上次調查結果相若，顯示受訪者繼續維持高水平的保護知識產權態度。

知識產權署署長黃福來指，知識產權制度是推動創新和創意的重要動力，是次調查結果反映市民保護知識產權的意識持續高企，尤其是對版權、商標及專利的法例保障有廣泛認知。

另外，為鼓勵購買正版貨品，知識產權署與多個零售及行業協會共同推行「正版正貨承諾」計劃，透過展示「正版正貨承諾」標誌，讓市民更容易識別售賣正版貨品的商戶。

調查顯示，77.6%受訪者表示曾聽過該計劃，當中大部分人（75.0%）同意計劃有助增強消費者及遊客在港購物的信心，並鞏固香港購物天堂的美譽。

知識產權署自1999年起定期委託市場研究公司進行同類調查，上次調查於2022年進行。最新調查結果已上載知識產權署網頁。

2016年的「正版正貨承諾」標誌。（李澤彤攝）
參觀北京文娛公司　丘應樺：全力建設本港成區域知識產權貿易中心陳茂波晤世界知識產權組織總幹事　爭取技術創新支持中心今年運作城大舉辦首屆深港知識產權論壇
知識產權
電腦黑客