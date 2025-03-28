參觀北京文娛公司　丘應樺：全力建設本港成區域知識產權貿易中心

商務及經濟發展局局長丘應樺今日（28日）繼續在北京的訪問行程，早上到訪一家內地專營知識產權潮玩產品的文化娛樂公司，並參觀其主題園區。丘應樺表示，知識產權的有效保護和高效交易，對推動文化創意和創科等產業發展至為重要。特區政府正透過一系列措施保障創新和創意成果，推動知識產權貿易，並會加強知識產權人才培訓，全力建設香港成為區域知識產權貿易中心。



丘應樺（右）到訪一家內地著名的潮流文化娛樂公司，並參觀其主題園區。（政府新聞處）

丘應樺（右一）到訪一家內地著名的潮流文化娛樂公司，並與公司代表會面，了解營運情況和內地知識產權產品的發展。（政府新聞處）

該公司在內地以專營知識產權潮玩產品聞名，成功將文化創意知識產權商品化，多款產品在海內外均掀起熱潮。他並與公司代表會面，了解營運情況和內地知識產權產品的發展。

丘應樺（中）到訪中國酒業協會，了解內地酒類產品的市場潛力和增長空間。（政府新聞處）

晤中國酒業協會 鼓勵利用本港作為中國白酒「走出去」平台

之後，丘應樺與中國酒業協會代表會面，推廣香港在調低烈酒稅後為酒商帶來的龐大機遇。他表示，去年《施政報告》宣布實施雙層稅制後，有效鼓勵高價烈酒貿易，進口的烈酒數量和價值均錄得上升。

丘應樺指出，內地的酒類產品尤其是中國白酒，近年在國際市場備受重視，有很大的市場潛力和增長空間。他表示，香港可成為重要的高價烈酒包括中國白酒的貿易和分銷中心，並鼓勵內地酒商利用香港作為中國白酒「走出去」的平台。

丘應樺明日（29日）結束北京行程，將於下午返抵本港。