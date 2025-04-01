港府譴責美國制裁6名中港官員　斥霸凌野蠻虛偽雙標

針對美國政府公布制裁香港律政司司長林定國、香港警務處處長蕭澤頤等6名中港官員，港府4月1日強烈譴責美國將官員列入所謂「制裁」名單，妄圖恫嚇維護國家安全的相關官員，再次顯露美國霸權主義下的野蠻，與其近期對不同國家及地區施以欺負和壓迫手段的霸凌野蠻同出一轍。香港特區官員對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全。特區政府全力保障各人員的合法權益。



2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話，稱將對進口汽車加徵25%的關稅。（Reuters）

特區政府發言人指出，美國聲明中所提及的指明潛逃者被通緝和被法院發出拘捕令，並非因為他們「行使發表的自由」，而是因為他們一直潛藏美國、英國和澳洲等地，並在當地繼續公然從事危害國家安全的勾當，包括煽動分裂國家、請求外國對中華人民共和國及香港特區進行「制裁」、封鎖及採取其他敵對行動，美方卻包庇其惡行，特區政府因此有需要依法採取一切合法措施，以強烈打擊有關行為。

針對有關潛逃者採取的措施，目的是應對打擊、阻嚇、防止犯罪嫌疑犯的潛逃行為，以及促使有關潛逃者回港接受司法程序。所有對潛逃者實施的指明措施，符合人權原則，而不少國家包括美國、英國、加拿大也會就不同的通緝犯施行類似措施。美方刻意抹黑特區政府依法採取的措施及行動並散播不負責言論，試圖混淆視聽，特區政府對此表示強烈不滿。

發言人亦指出，客觀事實是，美方多年來無視國際法的不干涉原則，肆意干預別國内政，扶植代理人、策動「顔色革命」，甚至以經濟和軍事手段脅迫，製造社會動盪和多場人道災難，令多國人民苦不堪言。中央制定《香港國安法》、特區完成《基本法》第二十三條立法，築牢維護國家安全的法律屏障，令美方無法得逞後，美方卻詆譭盡責、忠誠和依法維護國家安全的香港特區有關人員，更以「捍衛人權和民主」為名實施所謂「制裁」，實乃典型的無恥、虛偽「雙標」。