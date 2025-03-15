長和天價賣碼頭　港企「食兩家茶禮」日子已完？學者股神︰未必！

長和（0001）千億出售內地和香港以外的港口業務，包括巴拿馬兩個港口，引發市場熱議，國務院港澳辦更轉載評論文章，指該交易並非普通商業行為促三思。恒生大學恒生大學商學院副院長兼有「學者股神」之稱的梁劍平教授認為，該次交易大部分應該都是商業活動，小部分當然是把握了好的機會，將政治敏感轉化為一個機會。



梁劍平認為，該次交易大部分應該都是商業活動，小部分當然是把握了好的機會，將政治敏感轉化為一個機會。（長和官網）

將其政治敏感轉化為一個機會

而事實上，長和旗下公司經營巴拿馬運河幾十年都相安無事，現時突然被美國標籤為「中國企業」，特朗普更公開呼籲巴拿馬政府收回營運權，似乎難以避開中美交鋒戰火，這是否意味在西方包括美國眼中，香港已沉淪不再是經濟上的獨立個體，香港作為連接中西橋頭，食「兩家茶禮」既日子已經結束？

對此，梁劍平在接受《香港01》訪問時表示，「食兩家茶禮」的時代未必完全過去。長和市值龐大，以千八億至千九億港元計。假設此次出售的碼頭業務佔總業務的三分之一，估計價值約為9億美元。然而，此次交易卻為長和帶來了高達230億美元的收入。從市盈率（PE）的角度來看，當時長和的市盈率約為八至九倍，而此次交易的估值相當於接近28倍的市盈率。

梁劍平表示，李嘉誠本身就是一個成功的品牌，其商業決策具有一定的份量和公信力，更容易獲得信任，同時他也具備國際人脈網絡。（港大醫學院圖片）

李嘉誠本身就是一個成功的品牌

他指出，假設長和用30年的時間才賺回230億元美金，但現在「一炮過就搞定」，「所以你説是否怕了（美國總統）特朗普（的政治壓力），我就覺得不是」，而是李嘉誠精準把握時機，以高價出售了未來數十年的潛在利潤。這與地產買賣類似，不同時間點的價值可能天差地別。而特朗普的強硬作風，例如其「要做大佬」的個性以及對美國利益的強調，可能使得與美國相關的資產交易更具溢價空間。

梁劍平表示，李嘉誠本身就是一個成功的品牌，其商業決策具有一定的份量和公信力，更容易獲得信任。同時他也具備國際人脈網絡，和記黃埔旗下的許多公司業務遍佈全球，例如長江基建（1038）和和記電訊（0215）等，這些廣泛的國際聯繫使得許多潛在買家會主動向李嘉誠提供收購機會。

李嘉誠為商界「最後貴族」

談及香港第三代企業家是否難以在國際舞台上取得同樣的成就，梁劍平認為，這是一個較為敏感的問題。他指出，大型國際交易往往需要長時間的經驗和深厚的人脈積累。然而，如果繼任者能夠擁有得力的助手，並建立有效的管理系統，那麼企業的持續發展應該沒有問題。他相信李嘉誠的後代自有其一套經營理念。

梁劍平認為，美國試圖壓制中國的策略可能難以奏效。（資料圖片）

梁劍平同時提到，過去香港地產行業的蓬勃發展造就了許多大型企業。當時買地後價值快速上升，利潤可觀。但如今時過境遷，出售香港或中國內地的資產變得更加複雜，因為政治敏感性更高。他認為，像李嘉誠這樣業務高度國際化的香港企業家已經不多

美國試圖壓制中國的策略可能難以奏效

梁劍平並分享了自己關於中美關係的最新研究，中國在許多領域正迅速趕超甚至超越美國，例如電動車和部分機械人技術。儘管兩國經濟體量日益接近，但政治體制和意識形態的差異依然顯著。中國走的是社會主義道路，而美國則是資本主義。

他強調，中國的經濟體系在面對外部衝擊時展現了強大的韌性。例如，在2008年全球金融危機中，中國經濟並未崩潰，這證明了其政治和金融體系的獨特性，包括對資本流動的管制。因此，他認為，美國試圖壓制中國的策略可能難以奏效。

梁劍平又進一步分析，中國的對外貿易策略帶有其獨特的「老友主義」色彩。中國清楚區分「自己人」和「外人」，與信任的夥伴建立穩固的合作關係。他認為，美國的政策搖擺不定，反而使得中國的策略更具穩定性。此次李嘉誠出售碼頭，美國方面並未強烈反應，因為最終港口費用的承擔者主要是美國的消費者。