田徑亞少賽｜港隊次日奪2銀3銅　白凱文李紫桃再刷新港績

亞洲少年U18田徑錦標賽周五（28日）在烏茲別克首都塔什干進行次日賽事，港隊拿下2銀3銅，李紫桃與白凱文更分別打破香港的分齡紀錄。



在女子100米跨欄初賽跑出13.72秒的白凱文，創下個人最佳並打破香港U18紀錄，與隊友庾沛怡以小組頭兩名躋身決賽。力爭衛冕的白凱文，在決賽以13.60秒衝線，再度造出「PB」及刷新香港U18紀錄，惜以0.4秒之差不敵中國跑手，最終摘銀而回，無緣衛冕；庾沛怡則跑出14.49秒緊隨其後奪銅，港隊兩名女將齊登頒獎台。

田徑亞少賽｜徐穎恩白凱文刷新港績 5港將闖決賽今力爭獎牌

白凱文（左）與庾沛怡攜手登上頒獎台。（香港田徑總會Facebook）

上屆女子100米銅牌得主李紫桃與黃韻之攜手闖入決賽，李紫桃決賽跑出11.84秒，創下個人最佳的時間，同時打破香港U18及U20的紀錄，與印度跑手僅差0.02秒，最終李紫桃連續兩屆在女子100米摘銅，而黃韻之則以12.25秒造出個人最佳。

李紫桃與白凱文曾在早前的學界D1賽事曾許下諾言，希望一同打破U18港績，可惜當時只差一點點，兩人終於在今屆亞少賽齊齊破紀錄。

學界D1田徑｜李紫桃白凱文許下破紀錄諾言 同破學界紀錄卻留遺憾

即使李紫桃（右）僅以0.02秒之差屈居季軍，她依然刷新兩項香港紀錄。（香港田徑總會Facebook）

陳一樂與陳庭方順利晉級男子100米決賽，初賽跑出10.85秒的陳一樂，複賽造出10.66秒，這名U18香港紀錄保持者在決賽再推前時間，以10.61秒衝線，縱然未能打破其10.40秒的個人最佳，但這個時間仍然為他帶來一面銀牌，而陳庭方則以10.89秒第6名完成賽事。

陳一樂（左）在男子100米決賽以10.61秒摘銀。（香港田徑總會Facebook）

女子400米方面，初賽已經打破U18及U20香港紀錄的徐穎恩，決賽以55.82秒衝線，未能再度刷新紀錄，仍然以第3名衝線，摘下銅牌；隊友鄒子蕎以58.22秒第6名完賽。

徐穎恩（左）在女子400米摘下另一面銅牌。（香港田徑總會Facebook）

男子110米跨欄港將郭俊廷在決賽創下13.86秒的個人最佳，可惜他與獎牌擦肩而過，以「梗頸四」完成賽事。男子三級跳的梅樂鉉以13.88米排第9；楊芷初則在女子跳高以1.65米拿下第6名。港隊以2銀3銅完成次日賽事。