高山道社區客廳開幕每年服務8萬人次　太子等九龍區3項目今年推出

高山道社區客廳今日（1日）開幕，為劏房戶提供生活設施及社區服務，開放時間為每日早上11時至晚上10時。政務司司長陳國基致辭表示，高山道社區客廳預計可為至少500個劏房戶、每年8萬人次提供服務，又指九龍城區內有較多劏房家庭，相信連同已投入運作的紅磡和土瓜灣項目可發揮協同效應，共服務23萬人次。



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每日早上11時至晚上10時開放

高山道社區客廳是九龍城區內第三個社區客廳，項目分為上、下兩層，面積共4000多平方呎，設有共享生活空間，亦有煮食及用餐區、淋浴及洗衣設備等，項目為期3年至2028年3月底。另外會提供社區支援和「積分銀行」服務，讓居民透過義工服務轉化為積分，達到指定分數換取生活用品和食物。

除惡劣天氣外，每日早上11時至晚上10時開放，由社區關愛協會等組織合作營運，由新鴻基慈善基金借出場地。

陳國基：料年底社區客廳數目增至9個

政務司司長陳國基表示，社區客廳是家長送小朋友返學之後的聚腳點，又指留意到項目有較多少數族裔使用者，認為有助推動共融社會。

他透露，會在太子、深水埗東及馬頭角三處增設社區客廳，預計今年內推出，今年底全港社區客廳數目將增至9個，服務容量較去年上升逾125%，共服務4千個劏房户，全年服務61萬人次。