南昌社區客廳開幕　陳國基透露未來選址為荃灣、觀塘

實用面積逾2千平方呎的南昌社區客廳今日（29日）開幕，是第三間開幕的社區客廳，第四間社區客廳正試行，稍後將開幕，政務司司長陳國基透露未來荃灣和觀塘區也有社區客廳落成，讓更多有需要市民受惠。



陳國基表示，南昌社區客廳連同深水埗社區客廳可服務至少750個劏房戶（盧翊銘攝）

兩個社區客廳全年可服務約12萬人次

深水埗是其中劏房戶最集中的地區之一，出席典禮的陳國基致辭時表示，南昌社區客廳是區內推出的第2個項目，連同深水埗社區客廳，可服務至少750個劏房戶，全年可服務大約12萬人次。4間社區客廳總共可服務最少1,750個劏房戶，全年服務約27萬人次。

李徐子淇相信客廳是政商民三方合作的成功例子。（盧翊銘攝）

李徐子淇期望不久將來可見到更多社區客廳落成

社區客廳由恒基兆業地產集團捐出用地和裝修支出，主席李家誠太太李徐子淇致辭時說，住在劏房影響小朋友的身心發展，希望改善他們的生活環境，相信客廳是政商民三方合作的成功例子，會繼續物色合適地方，支持政府社區客廳計劃，希望不久將來可見到更多客廳落成，創造更有愛的社會。

陳國基：其他有需要地區都可開設社區客廳

關於客廳設施，陳國基說配套齊全，切合劏房家庭日常生活需要，希望劏房戶能與社區融合，做到關愛共融目標，他期待繼續與社會各界合作，除了在劏房戶較多地區，其他有需要地區都會開設及營運不同形式的社區客廳，讓更多有需要市民受惠。

南昌社區客廳位於深水埗南昌街，由聖雅各福群會負責營運，有地下及一樓共兩層，提供的主要設施包括廚房、共用空間等，亦有自助洗衣和乾衣機等設施。客廳於上月6日試行營運，直至本月下旬約有300名會員。