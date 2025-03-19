筲箕灣社區客廳開幕　陳國基：今年將增5間新客廳「超額完成」

筲箕灣社區客廳今日（19日）開幕，為港島區首間，面積約2,700平方呎。政務司司長陳國基致辭時表示，預計可服務區內330個劏房戶，全年服務5萬人次。政府原本目標今年新增3間社區客廳，陳國基指今年將會有5間，包括籌備中的太子、深水埗及九龍城區，形容「超額完成」。



被問及削減社福開支後，社區客廳會否變得過於依賴商界，他指，社區客廳是政商民合作，相信財赤下可靠商界幫忙。



高山道社區客廳將於下月開幕 料今年新客廳比預計多2間

筲箕灣社區客廳由保良局負責日常營運，政務司司長陳國基、勞工及福利局局長孫玉菡今（19日）出席開幕儀式。陳國基表示，現時全港一共五間社區客廳，合計可服務2,080個劏房戶，全年服務32萬人次。

高山道社區客廳將於下月開幕，陳提及，再有三間正在「如火如荼」地籌備，分別位於太子、深水埗及九龍城區，會向扶貧委員會申請關愛基金撥款支持，「換言之一切順利的話，今年將有五間新的社區客廳，超出原先預計今年新增三間社區客廳目標。」他預計屆時一共九間社區客廳可服務4,000個劏房戶，全年服務逾60萬人次，並稱還有項目在洽談中。

陳國基表示，社區客廳是政商民合作，相信財赤下可靠商界幫忙。（政府新聞處）

陳國基：商界生意不好做 有心商人仍「慷慨解囊」

陳國基指，場地、裝修費和設施由商界提供，被問及削減社福開支後，社區客廳會否變得過於依賴商界，他回應道，社區客廳是政商民合作，相信財赤下可靠商界幫忙，又說目前商界生意不好做，但有心商人仍「慷慨解囊」。

筲箕灣社區客廳面積約2,700平方呎，設有閱讀溫習空間，配備4部筆記型電腦和2部平板電。另外有梳化、電視、兒童遊戲室、廚房、飯廳、洗衣機、淋浴間及按摩椅。客廳會定期舉辦講座，並有員工為使用者轉介服務，以及社工教小朋友做功課。