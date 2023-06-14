港鐵北環線5站設計圖全曝光　2023年動工！網民:希望唔使等到2046

住大西北的朋友，港鐵「北環線」項目將會於今年開始動工啦，港鐵更預計於2034年完成整條路線的興建，日前，港鐵更於社交平台上率先曝光「北環線」5個新站的3D模擬設計圖，讓大家能夠預先一睹地鐵站的設計概念，但有網民卻表示地鐵站內裡的所用的顏色「格格不入」，並不能清楚讓別人區分各個地鐵站，此外網民更指所有設計都言之過早，「唔超支延期先算啦」。



圖自北環綫網站

港鐵日前於官方Facebook上發文表示，北環線項目的東鐵線古洞站將會於今年開始動工，整條北環線的地鐵站，包括「古洞、新田、牛潭尾、凹頭站和錦上路站」都正「如火如荼」地進行籌劃，根據北環線項目網站上的項目時間表上看，繼東鐵線古洞站後，北環線主線站將會於2025開始展開工程，整條路線將會與2034年完工，換句話說即整條北環線會將於11年後正式開通。

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而日前港鐵就率先曝光了5個地鐵站分別站內和站外的3D虛擬導覽，當中包括各站的設計風格，以及每個港鐵站的獨有顏色都一同曝光。從概念圖上看，北環線除了古洞站，其餘的站內站牌底色都沿用最初的「紙皮石」作拼砌，新田站主色為紅色，牛潭尾為綠色，凹頭為藍色，錦上路為橙色，而古洞站則以灰色焗漆板作站的代表顏色。

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對於地鐵站的設計，有網民表示「好正！投放咗好多心機」，「新設計光猛新淨」，但有網民則指站所用的紙皮顏色，與市區的地鐵站顏色並沒有太大分別「冇特色」，而且尤其是新田站，除了紅色主色外，當中更混入多種不同的對比顏色，非常雜亂，令人眼花撩亂，如同會展站顏色「驗眼測試」一般。

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除此之外，再度採用紙皮石並不能輕易區分市區和近郊路線，沒有辨識度。港鐵沙中線由政府當年提出方案到正式通車，總歷時近20年，對此有網民表示，其實地鐵站的設計都並非重點，重點是真正動工建設和建設真的能夠如其開通，「唔超支延期先算啦 講咁多」，「拖咁耐先動工，到時又拖好耐先落成」，「盡快開通用得就得啦」，鐵路的落實和用途比設計更重要。