北環線｜牛潭尾設新車廠　錦上路站成轉車站　轉車或需行更遠

政府近年推展多個鐵路項目，政府及港鐵向區議會提交文件，交代北環線主線的最新進展。文件透露，錦上路站將會升級為轉車站；牛潭尾站擬設於竹攸路附近，並會興建新車廠。文件指，北環線主線的初步設計已大致完成，擬採用地底走線方案，預計於2025年動工，並目標於2034年竣工。



不過，屆時在錦上路站及古洞站兩個轉車站，乘客可能都要行走較遠距離才能轉線。文件顯示，屯馬線錦上路站及北環線錦上路站，只是毗連建於旁邊，意味乘客或要步行較長路程，不能如於紅磡站轉乘東鐵線及屯馬線時，只是上落一層。不過究竟兩站實際距離，以及具體如何轉車，仍然有待公布。



北環線路線概念圖（港鐵網站圖片）

政府於2014年公布的《鐵路發展策略2014》，提出興建北環線，項目分開兩部份，包括在現有東鐵線，加建古洞站；之後再於古洞站與屯馬線錦上路站之間，興建北環線，亦即是主線項目，以連接東鐵線及屯馬線，中間加設新田、牛潭尾及凹頭三個中途站。

根據路政署鐵路拓展處及港鐵向區議會提交的文件，北環線主線的初步設計已大致完成，現正草擬鐵路方案的刊憲文件，預計於2023年下半年刊憲。

北環線走線（區議會文件）

全長10.7公里 設3個中途站

擬於今年動工、位於落馬洲站及上水站之間的古洞站，與屯馬線錦上路之間，將興建10.7公里的北環線主線鐵路，項目擬採用地底走線方案，料2025年動工。據文件介紹，項目設三個中途站，並首度交代了各站的地點：

凹頭站：擬設於錦田逢吉鄉新潭路附近，服務沙埔周邊的房屋發展，以及區內未來政府、機構或社區設施用地



牛潭尾站：擬設於竹攸路附近，即《牛潭尾土地用途檢討》的研究範圍內



新田站：擬設於新田公路以南石湖圍路附近，位於建議住宅發展的核心和毗鄰建議的休憩及混合用途發展用地



或需步行較長時間轉線

至於錦上路站，文件提到北環線錦上路站，擬設於屯馬線錦上路站旁，屆時錦上路站將升級為轉車站。不過需注意的是，新的錦上路站，位於現有的錦上路站之旁，圖片亦顯示兩者並非同一結構，只是兩者相連，意味北環線線月台與屯馬線月台，屆時或有一段距離，轉車可能需步行一定路程；相關情況並非如現時紅磡站來往屯馬線月台及東鐵線月台時，只是一層之隔。

北環線錦上路站擬設於現時屯馬線錦上路站旁（港鐵網站圖片）

古洞站亦是同樣情況，北環線古洞站擬設於東鐵線古洞站旁，同樣未必是同一結構，轉車時可能需步行較長路程。

北環線的車廠擬設於牛潭尾的鐵路站旁，位於《牛潭尾土地用途檢討》研究範圍內，以供北環線列車停放、調配及維修之用。建造方式方面，據現階段掌握的地質資料，近牛潭尾穿越雞公山一段隧道，將採用鑽爆方式建造，因此港鐵需設置貯存所，暫存爆炸品以建設隧道，有關臨時爆炸品貯存所擬設於元朗大樹下西路附近的山邊。

牛潭尾（港鐵網站圖片）

北環線主線工程料於2034年竣工，政府指現時來往錦上路站及古洞站的地區，需時約60至80分鐘，但北環線通車後，車程只需約12分鐘，大大縮短市民的交通時間。