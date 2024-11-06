北環線｜林世雄：爭取今年內與深圳達成共識　港鐵明年初展開規劃

運輸及物流局局長林世雄表示，政府正全速推動跨境鐵路項目，會繼續透過「港深跨界軌道基礎設施建設專班」推展港深西部鐵路（洪水橋至前海）和北環線支線兩個跨境鐵路項目。當局爭取於今年內，與深圳當局就北環線支線推展安排達成共識，由港鐵公司在明年初展開詳細規劃及設計。



北環線東延線全長約9.5公里，從古洞站向東延伸至坪輋，途經新界北新市鎮的各個發展節點；新界東北線全長約8.5公里，由香園圍途經坪輋及皇后山等地區連接東鐵線粉嶺站；北都公路（新界北新市鎮段）將向東延伸至坪輋，接駁至香園圍公路及沙頭角公路。（運輸及物流局《香港主要運輸基建發展藍圖》）

民建聯立法會議員陳克勤提出書面質詢，關注今年十一黃金周最多內地旅客使用的落馬洲支線管制站，現時此口岸服務時間為早上 6時30分至晚上10時30分，要求當局交代會否與內地相關部門商討延長落馬洲支線管制站的服務時間。

運輸及物流局局長林世雄（黃浩謙攝）

林世雄書面回覆指，政府一直留意各陸路口岸的通關需求，在現行落馬洲/皇崗管制站及港珠澳大橋香港口岸提供24小時旅客出入境清關服務的基礎上，會視乎需要適時與內地當局協商延長個別口岸的旅檢通關服務時間，進一步便利兩地人員往來。

林又稱，當局正為擬議的北環線東延線及新界東北線籌備下一階段的推展工作,包括敲定項目的推展模式、財務安排等。有關項目的布局及目標落成時序已於去年年底公布的《香港主要運輸基建發展藍圖》中宏觀勾勒。政府會因應每一個新鐵路項目的建造及營運詳情,考慮不同推展安排和研究各種創新的工程技術,以提升項目的成本效益及加快新鐵路項目的推展。