清明節｜港珠澳大橋：4月4至6日免收7座及以下車輛通行費

今年清明節假期，港珠澳大橋將於4月4日至6日，免收7座及以下（含駕駛人座位）小型客車通行費。



港珠澳大橋官方微信公眾號公布，根據相關政策，2025年清明節假期港珠澳大橋將免收7座及以下（含駕駛人座位）小型客車通行費，具體免費時段為2025年4月4日00:00至4月6日24:00。

符合條件的小型客車經電子自動收費車道（國標ETC、香港快易通用戶）或人工收費車道均可享受免費通行政策。

2024年3月23日，港珠澳大橋橋頭。港澳「北上」單牌車突破200萬輛次。（新華社）

清明節期間三地跨境出行需求將明顯增加，預計大橋4月4日9:00-15:00西行方向（香港前往珠海/澳門方向）車流量較大，4月6日15:00-24:00東行方向（珠海前往香港）車流量較大。官方提醒，三地自駕旅客應合理安排出行時間，選擇錯峰出行。