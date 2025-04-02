清明節禁忌｜15大拜山注意事項！3類人不宜掃墓、2件事做了行衰運

清明節是中國人傳統的重要節日，是農曆二十四節氣之一。民間流傳許多禁忌，稍不注意可能觸犯先人或引來厄運，《開罐》我特別整理15個香港人最常忽略的清明節禁忌，由掃墓拜山前和後都要注意，以免招惹「朋友」來訪。



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一、掃墓前的禁忌

1. 忌穿大紅大紫

清明節是祭祀的日子，鮮豔的顏色（如紅色、紫色）會被認為不尊重先人，甚至可能招惹不潔之物。所以掃墓時建議選擇素色衣物，例如黑、白、灰或深藍色。

2. 孕婦、嬰兒、重病者避免掃墓

傳統認為墓地陰氣重，孕婦、嬰兒或體弱多病者容易受到負面影響，不宜前去拜山。若必須前往，可佩戴護身符或選擇正午時間，陽光較充足的時段拜祭。

3. 掃墓時間有講究

最佳掃墓時間是上午9點至下午3點，此時陽氣最盛。太早或太晚（尤其黃昏後）陰氣漸重，容易招惹不好的氣場。

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二、掃墓時的禁忌

4. 忌在墓前拍照

在墓地自拍或合照被視為不敬和不禮貌，坊間更有傳說可能會將「不乾淨的東西」帶回家。

5. 不可踐踏他人墳墓或祭品

這不僅是對逝者的不敬，也可能會引來厄運。行走時應留意腳下，避免踩到紙錢或供品。

6. 忌大聲喧嘩、嬉戲打鬧

墓地是莊嚴的場所，吵鬧行為被認為會打擾先人安寧，也會引來不好的運勢。

7. 不可直接呼喚全名

傳統認為在墓地叫全名可能讓「不好的東西」記住你，建議用「爺爺」、「家姐」、「細佬」等稱呼代替。

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三、祭品與拜祭禁忌

8. 供品必須完整、新鮮

祭祖時，水果應選擇整個，最忌切開，此外也要避免拜「空心」水果（如梨、西瓜），因為象徵「無心」或「分離」的意思。

9. 燒紙錢要完全化盡

未燒完的紙錢代表「心意未達」，也可能被視為不敬，燒衣時要確認金紙是否完全燃燒才離開。

10. 忌帶回家祭祀用的食物

相傳祭品已沾染陰氣，帶回家可能影響家運。若不想浪費，可在墓前食用少量，其餘留在原地。

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四、掃墓後的禁忌

11. 回家前先淨身

掃墓後不要直接返家，應先到人多的地方（如商場、廟宇）行一圈。進門前可用柚子葉或鹽水洗手，去除晦氣。

12. 當天忌買鞋、剪髮

廣東習俗認為「鞋」與「邪」同音，清明買鞋可能招邪；剪髮則有「斷髮如斷頭」的不吉聯想，做了隨時行衰運。

13. 避免晚上外出或晾衣

傳說清明節晚上陰氣重，晾曬衣物容易吸附不好的氣場，尤其黑色或紅色衣服更應避免。

五、其他常見禁忌

14. 忌討論先人過世細節

掃墓時避免談論逝者的死亡過程或負面往事，以免引起不適或「喚醒」不好的記憶。

15. 清明節前後不婚嫁、不搬家

傳統認為清明期間不宜進行喜慶活動，以免沖煞。若必須進行，可請風水師擇吉日化解。

（以上資料只是民間習俗傳說，並非精密科學，資料僅供參考）