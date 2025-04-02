3%學童表示曾被網上欺凌　上學年中小學生計劃自殺比例降至2.2%

衞生署今日（2日）發表《學生健康服務2023／24學年周年健康報告》，歸納年內為全港中小學生提供周年健康檢查服務的主要結果。心理健康方面，超過9成學生表示家庭生活及學校生活愉快，而表示在過去12個月曾計劃自殺或試圖自殺的比例亦比2022/23學年回落，惟仍分別有2.2%及1.0%。



上學年有2.2%學生表示曾計劃自殺 比前一年回落

衞生署指，大部份學生表示家庭生活（94.3%）及學校生活（92.4%）愉快或非常愉快，然而當中亦有個別學生被發現有需要關注的心理社交問題。上學年，分別有2.2%及1.0%的學生表示在過去12個月曾計劃自殺或試圖自殺，比例相對於2022/23學年有所回落（上一學年計劃自殺比例為2.8%，試圖自殺比例為1.3%），與2018/19學年水平相若。

衞生署社會醫學顧問醫生(家庭及學生健康)張竹君表示，當中的小學生主要涉及過度活躍、與同學相處等行為問題，中學生就較多牽涉抑鬱、緊張和有自殺傾向等心理問題，但強調此等情況均同樣出現在中、小學生。她續稱，有3%學生表示曾經在網上被人欺凌，整體小學生和中學生分別佔3.6%和2.4%，當醫護人員得悉有關情況便會個別了解，需要時會轉介臨床心理學家或專科醫生跟進，並會了解有否需要知會學校等。

1.4%學生須轉介臨床心理學家或其他機構進一步處理其心理及行為問題

衞生署表示，署方專業人員已即時為有關學生（包括一些情緒或精神健康出現問題的學生）進行風險評估及提供支援或安排轉介作進一步評估和治理。年內，有1.4%到學生健康服務中心接受周年健康檢查服務的學生獲轉介至學生健康服務的臨床心理學家或其他機構，以進一步評估及處理其心理及行為問題。

政府已設立「情緒通」18111精神健康支援熱線，每日24小時一站式支援受情緒困擾的人士。政府亦已透過教育局、醫務衞生局和社會福利署的跨部門合作，在全港中學推行以學校為本的3層應急機制，及早識別和支援有高風險的學生，為他們提供適時的協助及尋求專業的輔導或治療服務。