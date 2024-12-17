警西九龍總區辦工作坊關注學童自殺　模擬情景演練及危機應變

香港在5日內接連有兩名12歲學童墮樓不治。警方西九龍總區今天（17日）於旺角區九龍三育中學舉辦「校園危機處理演練及實踐工作坊」，聯同警察談判組、警察臨床心理學家及精神科顧問醫生，分享有關辨識及處理學童自殺的應變方法，以及模擬情境演練讓教職員實戰，從而增強校方處理能力。



工作坊中，亦有模擬情境演練讓教職員實戰，從而增強校方處理能力。（警方提供）

西九龍總區繼今年4月舉辦第一浪的「校園危機處理」分享會後，今日 （17日）再聯同警察談判組、警察臨床心理學家及精神科顧問醫生，與來自西九龍超過接近100間學校、超過200位校長、老師及社工，分享有關辨識及處理學童自殺的應變方法，及以模擬情境演練讓教職員實戰，從而增強校方處理及應對相關危機的能力。

工作坊中，亦有模擬情境演練讓教職員實戰，從而增強校方處理能力。（警方提供）

西九龍總區指揮官吳樂俊助理處長表示，預防學童自殺需要跨機構合作，更需要學校、家庭、社會和政府等多方共同努力，去營造安全又健康的學習環境。警察臨床心理學家馮浩堅先生亦分享，有關如何辨識有高危自殺風險的學童，及如何與他們接觸跟進。

葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬醫生則講解，在處理學童自殺方面，有關精神科服務及分享個案，讓教職員更能掌握，如何與校內有需要學生的接觸。

警察臨床心理學家及精神科顧問醫生亦分享有關辨識及處理學童自殺的應變方法。（警方提供）

警察談判組副主管暨旺角警區指揮官吳志忠總警司，及警察談判組高級訓練主任丁家豪總督察，分享警察到場前即時介入危機的技巧和心態、如何防止危機惡化和談判技巧，強調聆聽技巧及團隊合作對處理青少年自殺危機的重要性。

近30位警察談判專家更與一眾教職員分組，進行模擬情境演練，讓他們實踐如何於警察到場前，處理及控制學童自殺事件。警方表示，會繼續以「醫、社、校」加上警方的多機構合作模式，為學生福祉而努力，為他們共建一個安全網。

西九龍總區今天（17日)於旺角區九龍三育中學舉辦「校園危機處理演練及實踐工作坊」。（警方提供）

香港在短短5日內，有兩名12歲學童墮樓。12月12日，元朗佛教陳榮根紀念學校小學一名患過度活躍症（ADHD）的12歲男童，疑被3名教職員訓示後，墮樓死亡。另外，12月16日，旺角源發大廈亦有一名身穿校服的12歲女童墮樓，同樣送院後不治。

活動中，有來自西九龍超過接近100間學校、超過200位校長、老師及社工參與。（警方提供）

活動中，西九龍總區指揮官吳樂俊助理處長上台分享。（警方提供）

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