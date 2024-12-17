警西九龍總區辦工作坊關注學童自殺 模擬情景演練及危機應變
香港在5日內接連有兩名12歲學童墮樓不治。警方西九龍總區今天（17日）於旺角區九龍三育中學舉辦「校園危機處理演練及實踐工作坊」，聯同警察談判組、警察臨床心理學家及精神科顧問醫生，分享有關辨識及處理學童自殺的應變方法，以及模擬情境演練讓教職員實戰，從而增強校方處理能力。
西九龍總區繼今年4月舉辦第一浪的「校園危機處理」分享會後，今日 （17日）再聯同警察談判組、警察臨床心理學家及精神科顧問醫生，與來自西九龍超過接近100間學校、超過200位校長、老師及社工，分享有關辨識及處理學童自殺的應變方法，及以模擬情境演練讓教職員實戰，從而增強校方處理及應對相關危機的能力。
西九龍總區指揮官吳樂俊助理處長表示，預防學童自殺需要跨機構合作，更需要學校、家庭、社會和政府等多方共同努力，去營造安全又健康的學習環境。警察臨床心理學家馮浩堅先生亦分享，有關如何辨識有高危自殺風險的學童，及如何與他們接觸跟進。
葵涌醫院精神科顧問醫生鄧振鵬醫生則講解，在處理學童自殺方面，有關精神科服務及分享個案，讓教職員更能掌握，如何與校內有需要學生的接觸。
警察談判組副主管暨旺角警區指揮官吳志忠總警司，及警察談判組高級訓練主任丁家豪總督察，分享警察到場前即時介入危機的技巧和心態、如何防止危機惡化和談判技巧，強調聆聽技巧及團隊合作對處理青少年自殺危機的重要性。
近30位警察談判專家更與一眾教職員分組，進行模擬情境演練，讓他們實踐如何於警察到場前，處理及控制學童自殺事件。警方表示，會繼續以「醫、社、校」加上警方的多機構合作模式，為學生福祉而努力，為他們共建一個安全網。
香港在短短5日內，有兩名12歲學童墮樓。12月12日，元朗佛教陳榮根紀念學校小學一名患過度活躍症（ADHD）的12歲男童，疑被3名教職員訓示後，墮樓死亡。另外，12月16日，旺角源發大廈亦有一名身穿校服的12歲女童墮樓，同樣送院後不治。
求助網站和熱線：
「情緒通」精神健康支援熱線：18111
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醫院管理局精神健康專線：24667350
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社會福利署熱線︰23432255
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明愛向晴熱線﹕18288
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香港青年協會 uTouch網上外展輔導服務 (https://utouch.hk/)
香港明愛連線Teen地 (http://it.caritas.org.hk/)
香港小童群益會 夜貓Online (http://nitecat.bgca.org.hk/)
香港大學香港賽馬會自殺研究中心 (http://csrp.hku.hk/wecare/#resource)