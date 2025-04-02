文苑飯莊月底結業｜米芝蓮必比登推薦捲食評風波：再見從不是永別

曾因與Youtuber爆發食評風波而成焦點的米芝蓮必比登推薦餐廳「文苑飯莊」，今日（2日）在社交網頁宣布將營業至本月27日。貼文指，2023年4月在老牌屋苑商場（黃大仙天馬苑商場）初次與大家相遇，略為偏僻的角落，配上與周圍有些格格不入的氛圍，不少人覺得餐廳只不過是過客。



文苑飯莊形容起步不易，但從沒想過放棄，然而聚散有時，轉眼間，文苑飯莊要和大家輕聲說句再見。文苑飯莊指，心裡有不捨，但再見，從不是永別，文苑飯莊指對美食與人情的熱愛，不會就此停下，將來某一天，希望能再次與大家相逢。



「文苑飯莊」，今日（2日）在社交網頁宣布將營業至本月27日，並指：「獅子山下，後會有期。」（文苑飯莊Facebook）

營業至本月27日 未有提及結業原因

文苑飯莊於其Facebook專頁交代結業決定，宣布將營業至本月27日，未有提及結業原因，希望「將來的某一天，我們希望能再次與大家相逢，把這份熟悉的溫度和用心烹製的粤菜美饌，重新帶到你們面前。」

曾因與Youtuber爆發食評風波而成焦點的米芝蓮必比登推薦餐廳「文苑飯莊」，今日（2日）在社交網頁宣布將營業至本月27日。（Openrice圖片）

去年3月知名Youtuber馬田在其頻道播出到文苑飯莊用膳食評，指用膳體驗差，更被餐廳營運總監禁止拍攝，但同日另一個飲食頻道播放文苑飯莊食評，卻可隨便拍攝更大讚餐廳菜式有水準，引起外界質疑「收錢出廣告」。