發展局推三個生態旅遊片區項目　前南丫島石礦場擬變高端度假村

發展局首次以「片區開發」模式推出3個生態旅遊項目，包括前南丫島石礦場用地、南大嶼生態康樂走廊，以及尖鼻咀及白泥。當局發言人指，預計三個項目成本均達數十億以上，分別計畫於2026下半年、2027年及2028年初招標。



當局今（2日）邀請市場在3個月提交意向書，包括土地用途、發展藍圖、財務考量等，並指目前仍未就3個片區展開法定規劃程序，歡迎發展商提出意見。



南丫島石礦場而言可發展土地面積為25公頃。（發展局圖片）

南丫島石礦場採用單一發展商模式 料明年下半年招標

就前南丫島石礦場而言，可發展土地面積為25公頃，當局發言人指可用於興建別墅、渡假村酒店、豪華露營區等住宿，亦可發展兩個水體，包括作遊樂用途及遊艇停泊處用途。項目招標時間為2026年下半年，發言人預計需要6至7年發展，並表示希望由單一發展商投標，令項目設計更全面。

期望高端度假村附設世界級遊艇停泊處及低密度名貴宅第

發展局在發展意向邀請書指，當局對發展該用地的期望是出將此發展定位為毗臨湖畔、背靠山領的高端度假村 ，並附設世界級遊艇停泊處及低密度名貴宅第。發展局指，從規劃及設計的角度來看，這三個用途可相輔相成，使該用地成為香港首屈一指和獨一無二的旅遊勝地及週末景點，吸引擁有高消費力的遊客及頂尖人才體驗另類生活。

發言人指南大嶼生態走廊可發展休閒康樂設施、冒險度假區、自然教育、住宿及交通設施等。（發展局圖片）

南大嶼生態走廊可發展冒險度假區等 可由多於一個發展商負責

南大嶼生態走廊可發展面積則有9.3公頃，發言人指可發展休閒康樂設施、冒險度假區、自然教育、住宿及交通設施等，預計於2027年開始招標，可由多於一個發展商負責。發言人指，由於長沙沿岸一帶被劃為海岸保護區，當局會盡量減少對環境的影響。

白泥及尖鼻咀有約33公頃及87公頃可發展土地面積。(發展局圖片)

白泥及尖鼻咀項目發展面積較大 盼由多個發展商共同負責

至於白泥及尖鼻咀則有約33公頃及87公頃可發展土地面積，發言人建議發展生態旅遊及康樂設施、渡假村、零售餐飲設施等，計畫於2028年初開始招標。發言人指，由於項目發展面積較大，希望由多個發展商共同負責。

被問及會否擔心發展商只發展住宅項目，令項目「走樣」，發言人表示酒店，度假村等須旅遊設施適時落成，會在招標條款列明建築期限等，開發時間不可以遲於住宅項目；發言人又指，會考慮以「雙信封制」形式出售3個項目，決定中標者時除考慮價錢，亦有機會考慮標書中的旅遊元素。

發展局指有興趣的發展商須於7月2日中午前提交意向書。發展局將於4月14日就每份邀請提交意向書舉行一場簡介會。