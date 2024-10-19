施政報告2024｜石澳水上運動中心無疾而終　本屆政府銳意生態旅遊

發展局今午（19日）召開記者會講解《施政報告》相關措施。被問到推廣生態康樂旅遊經濟的詳情，局長甯漢豪表示，雖然南大嶼生態康樂走廊、尖鼻咀和白泥，以及前南丫石礦場用地，已在今年公布初步概念，但仍未做好法定土地規劃，並需要向企業了解意向。「所以我哋𠵱家係做意向調查啫，我哋未係去到正式招標嘅階段。」



至於上屆政府提到的石澳石礦場興建水上運動中心，則已「無疾而終」。翻查今年區議會文件，尖鼻咀和白泥，分別被定位成「動態主題活動節點」及「靜態風景節點」。至於長沙將成為康樂樞紐，石壁主力休閒康樂，水口及貝澳的主題同樣是自然教育。



南大嶼生態康樂走廊。（發展局文件）

三個項目已公布初步概念 每個地方都設主題

為了推動生態康樂旅遊經濟，發展局將加快建設南大嶼生態康樂走廊，即包括貝澳、水口、石壁及長沙；並會發展前南丫石礦場用地，改為休閒度假和戶外康樂地帶，以及發展尖鼻咀和白泥成生態旅遊節點。當局將就上述三個項目進行意向調查。

發展局局長甯漢豪表示，雖然上述3個地方未做好法定土地規劃，不過今年已陸續發布初步概念，例如在南大嶼各個地方，以及尖鼻咀和白泥，分別設有主題。局方將向業界查詢，以了解他們是否能夠完成政府的構思，以及成本效益等問題。「因為呢啲唔係普遍諮詢，真係有意參與嘅企業，真係講畀我哋聽，計唔計到個數。」

發展局局長甯漢豪。（梁鵬威攝）

石澳石礦場水上運動中心未收到「正向表達」

2021年《施政報告》提到石澳石礦場將變身成水上運動中心，更在2022年取消招標，至今已「無疾而終」。甯漢豪指，該計劃為上屆政府所提出，但當時未能收到「正向表達」。她認為，意向調查的結果，需視乎個別地點、企業策略，以及當時的社會經濟環境，「所以我哋𠵱家係做意向調查啫，我哋未係去到正式招標嘅階段。」

至於北部都會區的3個濕地保育公園。甯漢豪表示，環境局正在研究中，因此濕地公園的範圍及未來安排，則有待當局發表研究報告。

政府發展遊艇旅遊，計劃在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場及紅磡站臨海用地項目，營運遊艇停泊設施。（資料圖片）

發展遊艇旅遊 每個項目可容納100至200個泊位

政府亦計劃發展遊艇旅遊，計劃在香港仔避風塘擴建部分、前南丫石礦場及紅磡站臨海用地項目，營運遊艇停泊設施，發展局將就上述三個項目進行意向調查。

甯漢豪表示，初步估算每地可容納100至200個遊艇泊位，由市場建設及營運遊艇會，並與岸上餐飲、零售等設施有串連發展，繼而帶動遊艇買賣和相關支援產業的就業機會，刺激來自本地、內地及海外的高端消費。她透露將在明年中或之前，探討私人企業的意向。

尖鼻咀擬建戶外探險公園、白泥設鄉村式周末市場

翻查今年區議會的文件，尖鼻咀被定位成「動態主題活動節點」，包括提供海景度假酒店、零售、餐飲及娛樂設施，以及戶外探險公園和露營地點。至於白泥則定位為「靜態風景節點」，包括建造酒店、度假村和生態旅舍，輔以自然相關活動，以及鄉村式的零售店鋪和周末市場等。

南大嶼生態康樂走廊方面，長沙將成為康樂樞紐，例如興建下長沙訪客中心，並優化長沙沙灘提供多元海灘體驗，以及在上長沙山林提供歷奇體驗。至於石壁主力休閒康樂，例如提供文物徑等。而水口及貝澳的主題同樣是自然教育，包括提供教育中心及優質營地。