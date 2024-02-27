北都｜流浮山擬發展休閒生態旅遊　甯漢豪期望對內地客有吸引力

發展局今日（27日）出席立法會發展事務委員會，就由2023年10月底公布的《北部都會區行動綱領》，流浮山作為洪水橋／厦村新發展區的擴展部分提出建議。



發展局北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒表示，是次發展規劃將有兩大主題，包括數碼科技樞紐及休閒生態旅遊，料將成為未來策略性跨境交通樞紐，與深圳前海及香港其他部分包括機場各核心商業區緊密相連。發展局局長甯漢豪回應議員質詢時表示，期望發展區可變得「外向」，相信對內地或外地旅客都有吸引力。



發展局北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒表示，是次發展規劃將會有兩大主題，包括數碼科技樞紐及休閒生態旅遊。（立法會文件截圖）

丘卓恒表示，流浮山作為洪水橋／厦村新發展的擴展區，可增加產業及房屋用地供應，而位於高端專業服務和物流樞紐，洪水橋／厦村新發展區及流浮山可與前海合作區和南出區在金融、專業服務、物流服務等領域推動及深化高端經濟服務。

他又提到，洪水橋／厦村定位及發展為一個擁有200萬平方米商業樓面面積的高端專業服務中心，以及一個擁有超過60公頃作物流發展用地的現代物流樞紐，其港深西部鐵路將於洪水橋、厦村及流浮山設站，快捷聯繫南山區及前海；策略性鐵路連接交椅洲人工島及港島西；屯馬線於洪水橋設站。

流浮山數碼科技樞紐以「應用」爲主

丘卓恒表示，數碼科技樞紐定位是數碼科技發展金融科技、智能生活及數碼娛樂，當中支援現代服務業和洪水橋／厦村新發展區以及前海和南山地區的發展，期望此地可以作為青年人才和初創企業的孵化基地。

他亦用新田科技城作比較，指兩者定位不同，當中流浮山數碼科技樞紐以「應用」爲主，是利用新技術幫助傳統經濟向產業鏈上游推進；而新田科技城的科技用地則較具規模，可滿足不同創科階段的需要。

他又表示，政府已初步預留西部鐵路的擬建流浮山站旁約15公頃土地，以發展一個商業和科技園區，藉以提供數碼科技設施。數碼港將於2024年展開進一步研究，以確定流浮山擬議發展計劃的細節。

不過就鐵路的營運安排等細節，發展局局長甯漢豪就議員質詢時表示，現時規劃初期暫未能作回應，並需與運輸及物流局及南出當地再作商討。

甯漢豪：望發展區變得「外向」

休閒生態旅遊方面，丘卓恒表示，尖鼻咀擁有后海灣和鄰近拉姆薩爾濕地的自然景色，將會定位為動態的主題活動節點，如發展戶外歷奇樂園及露營地等，以吸引本地和海外旅客。而當中白泥以日落景色間名，同時是紅樹林和豐富海洋生物的家園，則將會定位為靜態的生態旅遊節點，作生態度假村和農莊，容納與自然有關的活動等。

另外，丘卓恒表示提到另會探討保留並活化流浮山海鮮市場，以成為旅遊景點。同時亦建議在數碼科技樞紐前面的海濱休憩用地內設立表演場地，仍為室內及室外的活動，去舉辦本地、內地和其他地方高水平的表演 。甯漢豪回應議員質詢時表示，期望發展區可變得「外向」，相信對內地或外地旅客都有吸引力。

而就海岸保護公園建議方面，於概括土地用途概念圖中可見綠色虛線，即陸地部分，中間有一段中斷，甯漢豪回應議員質詢時表示，是因應在顧問研究的意見下，中間一段的生態價值不高，故位置將用作海鮮市場。

發展局將展開公眾參與活動

丘卓恒表示，洪水橋／厦村新發展區第一期發展的有關工地平整和基礎設施工程已於2020年展開，首批人口預計於2024年入伙；而第二期發展的工程預計於2024年上半年陸續展開，首批人口於2030年入伙；而新發展區較後期的發展，下一階段的勘查研究將於本年上半年開展，並預計於約2030年展開建造工程。

發展局將於3月初開展為期兩個月的公眾參與活動，亦會舉辦巡迴展覽及簡介會，與持份者會晤，包括諮詢委員會、旅遊酒店業、創新科技界、漁農界、專業學會、區議會、鄉事委員會、村民及商戶，如棕地、漁農及家禽畜牧業等。