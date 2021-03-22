安心出行｜黃家和料目前6成食客使用　業界難以核實食客資料

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-22 10:11

目前市民進入食肆前，必須掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料。不過，近日，有餐飲集團在社交平台表示，因太多人填寫假資料，宣布只招待使用「安心出行」顧客，做法引來爭議。香港餐飲聯業協會會長黃家和今日（22日）在港台節目《千禧年代》表示，目前六成食客會使用安心出行，又指留意到不少食客留的資料「求求其其」，「寫數字、打交叉」，直指業界無法逐一核實，只可相信食客。

意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」日前表示，早前接獲兩名使用「安心出行」顧客通知，始知旗下上環餐廳Pinco Pallino可能有患者到訪過，消息令餐廳承受巨大壓力，過往曾有顧客亂填申報表，更有人填上「米奇老鼠」，報稱居住迪士尼樂園，強調「不能再忍受了」。

使用安心出行顧客由早期八成 跌至近日六成

黃家和表示，早期有七、八成食客留資料，近期則明顯較多人使用安心出行程式，料目前有約6成人用。他又指，食客留的資料「求求其其」，如寫數字、打交叉等，變相追蹤病情作用不大。他解釋，業界難以查核個人資料，只可以相信食客，部分食肆會由客人直接將資料放在箱內，但亦有店舖以紀錄薄形式去登記。

香港餐飲聯業協會會長黃家和指，業界難以查核個人資料，只可以相信食客。（資料圖片）

他又指，不同食肆有不同食客群，部分較嚴謹、高檔次，食客群寫的資料較準確，但普通如茶餐廳、快餐店，不少處所不會核實，甚至不會要求食客掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料，認為情況普遍，惟但政府未有加強巡查。

對於有集團指無法核實，故只接受使用安心出行客人，黃指逐步多了餐廳因擔心資料不準，採取類似做法，又指業界希望絕大部分人應下載安心出行，若是長者、不方便人士，下載不了則另行處理。

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