美國關稅︱DHL：按法規處理寄美國貨　物流公司稱成本或轉嫁顧客

美國總統特朗普（Donald Trump，川普）於美東時間4月2日下午（香港時間3日凌晨）宣布對等關稅計劃，包括對中國進口品徵34%關稅；對台灣徵32%關稅；對瑞士徵31%關稅等。香港隨中國同樣需徵34%關稅。



物流公司DHL表示，將根據相關海關條例和法規，繼續處理進口美國的貨件。另一間物流公司「小薯物流」的負責人就表示，由於美國不是其業務主要國家，因此影響較少，但亦難免要將成本轉嫁收件客人。他又指政策剛公布不久，「讓子彈飛一會」再作相應調整。



「小薯物流」的負責人就表示，由於美國不是其業務主要國家，因此影響較少，但亦難免要將成本轉嫁收件客人。（吳美松攝）

DHL表示，將根據相關海關條例和法規，繼續處理進口美國的貨件，並將密切留意有關情況，協助客戶應對未來有機會實施之變更。

DHL表示，將根據相關海關條例和法規，繼續處理進口美國的貨件。（資料圖片/張浩維攝）

有代客寄貨到外地的「小薯物流」負責人指，美國新關稅政策對物流業務一定有影響，不過他們主要服務國家以英國、加拿大及歐洲等地為主，所以影響不算太嚴重。他續說，現時主要靠速遞運送，加收關稅後，便需由收件人承擔相關費用，因此有客人衡量過後，或轉用其他經免稅通道送件的公司，生意自然會減少。

對於目前情況，他形容是「見步行步」，因為政策剛公布，市場仍需時反應及調整，未來可能會有加價的可能，但要視乎業界普遍升幅而定，相信未來賺取益利的空間又會再一步收窄，要「硬食」部份增加的成本。