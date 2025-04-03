美國關稅｜中國：堅決反對基於所謂232調查採取關稅措施
撰文：成依華
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【美國關稅 / 特朗普 / US Tariffs / Trump Tariffs】美國總統特朗普（Donald Trump，川普）4月2日再揮「關稅大棒」，包括對全球185個國家或地區加徵對等關稅。中國外交部3日回應指，美方嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則爲基礎的多邊貿易體制。中國商務部表示，中方堅決反對美方基於所謂的232調查採取有關的關稅措施。
中國外交部發言人郭嘉昆表示，美方打着「對等」的幌子，對包括中國在內的多國輸美產品加徵關稅，嚴重違反世貿組織規則，嚴重損害以規則爲基礎的多邊貿易體制。
他指中方對此堅決反對，將採取必要措施堅定維護自身正當利益，中方多次強調貿易戰、關稅戰沒有贏家，保護主義沒有出路。
中方敦促美方糾正錯誤做法，以平等、尊重、互惠的方式，同包括中國在內的世界各國磋商解決貿易分歧。
中國商務部新聞發言人何亞東稱，中方堅決反對美方基於所謂的232調查採取有關的關稅措施，美方再次以國家安全之名行貿易保護之實，很多貿易夥伴都對此表示強烈不滿。
他指全球汽車產業高度依賴跨國產供鏈，美方措施人為割裂美國與其他地區的產供鏈關係，既無助於所謂國家安全，也幫助不了美國的國內產業，只會凸顯美方措施的單邊主義、保護主義和霸凌主義底色。
在特朗普的新關稅計劃中，除了對等關稅，也包括4月3日起對進口汽車加徵25%關稅，並指是基於美國商務部2019年2月的232條款調查報告。
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