ChatGTP登下載榜首　非ChatGPT　 開發者僅簡體中文名專家籲小心

ChatGPT-4o加強了圖像生成功能後，生成「吉卜力風格」照片掀起風潮。雖然ChatGPT尚未在港提供服務，但《香港01》發現，Apple App Store上一款「ChatGTP」應用程式，登上了免費下載榜首，有用家留言指付費後，才發現下載後並非官方App。

涉事的應用程式需付費使用，最貴的收費是$788，但開發者的資料欠奉，使用的圖示、簡介亦與其他AI應用程式相似。坊間湧現大量與ChatGPT名稱及圖示相似的應用程式，部份未有加密用戶資料，亦無提供刪除資料的方式，有用戶留言指，付費後再被重覆要求繳費。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，ChatGPT母公司OpenAI的確有開放應用程式介面，讓第三方開發的應用程式做到類似功能，不能確定是否屬騙局，但仍有安全風險，呼籲不要隨便下載來歷不明的應用程式。



Apple App Store上一款「ChatGTP」應用程式，登上了免費下載榜首。（Apple App Store截圖）

「ChatGTP」登App Store免費下載榜首

Apple App Store上出現一款名為「ChatGTP 4o - 中文版4.0人工智慧對話框」的應用

名稱、圖示都與OpenAI研發的Chat GPT相似，更登上蘋果App Store免費應用程式排行榜首位。

如iPhone語言設定為英文，App Store則顯示應用程式名稱「Chatbot o1 - AI Chat Assistant」，與中文版不同。不過，簡介明確顯示AI服務是由OpenAI的ChatGPT應用程式介面（API）、「GPT-o1」、「GPT-4o」驅動。

有「ChatGTP」用家在App Store留言，指付費後才發現並非ChatGPT。（Apple App Store截圖）

使用需收費 有人稱「課金」後始發現非官方App

有用家在App Store留言，指「ChatGTP」要求用家付費才可以使用，亦有人指出付費後才發現並非ChatGPT。

記者下載「ChatGTP」實測，應用程式有GPT-4o、Deepseek、Gemini Pro等AI功能。記者試用應用程式中的GPT-3.5，AI回應快速，但回應四個問題後，應用程式就要求付費，可以選擇每周付費$58、每年付費$288，或一次性支付$788。據OpenAI官網，可以使用GPT-4o的ChatGPT Plus，每月收費是美元$20（約$156）。

「ChatGTP」是8個月前上架，開發者名為「胜涛 杨」，應用程式的版權歸「© janitor.ai」所有。（Apple App Store截圖）

開發者資料欠奉 名稱、圖示、簡介與其他AI高度相似

據App Store的資料，「ChatGTP」是8個月前上架，開發者名為「胜涛 杨」，該用戶並無開發其他應用程式的紀錄，應用程式的版權歸「© janitor.ai」所有。翻查資料，市面上的確有數款同名為「Janitor AI」的應用程式，但都無關於楊勝濤的紀錄。

「ChatGTP」的圖示，與另一款名為「Genie」的AI應用程式相同，簡介亦一樣，只是將文中的「Genie」改為「Chatbot」，但仍有一個「Genie」漏改。「Genie」的母公司APPNATION曾開發多個AI應用程式，總部位於土耳其伊斯坦堡，官網有列出公司創辦人，但當中並無楊勝濤。《香港01》正向APPNATION及「ChatGTP」查詢事件。

Google Play商店亦有名為「ChatGTP」的應用程式，開發者位於四川成都「ai.lab」的「daiyichuan」。（Google Play商店截圖）

Android版「ChatGTP」 問問題無回應

除App Store外，Google Play商店亦有名為「ChatGTP」的應用程式，同樣稱獲ChatGPT、GPT-3、GPT-4支援，開發者位於四川成都「ai.lab」的「daiyichuan」，無其他應用程式開發紀錄。商店列明，應用程式會收集用戶資料，但有關資料未加密，開發者亦未提供讓用戶要求刪除資料的方式。

記者下載過有關應用程式，用戶只可以向AI詢問一條免費問題，惟等候多時AI都無法給予答案。如要成為VIP使用服務，就需支付年費$318，或每周支付$39.9。有用戶在Google商店留言，稱支付過VIP費用後，再被重覆要求繳費。記者正向程式開發者查詢。

ChatGPT官方APP無在港上架

現時ChatGPT並無在香港提供服務，OpenAI開發的官方應用程式都無在香港的App Store或Play商店上架，不過兩個平台上仍有大量由其他人開發的應用程式，宣稱可以使用相關AI功能。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，早於約兩年前、ChatGPT面世時，就有大量聲稱可以用到ChatGPT功能的非官方應用程式出現，名稱及圖示亦相似。他估計，近日ChatGPT生成吉卜力畫風插圖掀起風潮，多人希望下載試玩，故在應用程式商店見到名字、圖示差不多的程式便下載。

方保僑呼籲，如公眾對非官方應用程式毫無認知，就不要隨便下載。（資料圖片 / 高仲明攝）

方保僑：小心來歷不明應用程式

方保僑指，OpenAI的確有開放API，讓第三方開發的應用程式做到類似ChatGPT的功能，例如Poe，故這些第三方應用程式不一定都是騙局：「未必是假，但它的收費可能會很貴，甚至貴過官方。」不過，相關應用程式能否完全做到正版ChatGPT的功能、有無病毒都是未知之數。

方保僑又呼籲，如公眾對非官方應用程式毫無認知，就不要隨便下載，「這些應用程式不一定有病毒，但可能會向你索取很多權限、資料，如相片、通訊錄等，有資料外洩的風險。」