意大利傳媒發行AI報紙　用ChatGPT生成內容　實驗警示新聞業挑戰

意大利「頁報」《Il Foglio》日前使用人工智慧（AI）發行最新一期報紙，創全球先例。儘管此舉屬於實驗性質，但仍為新聞業的未來敲響警鐘。



華盛頓郵報報導指出，頁報這項計畫名為「Foglio AI」，由頁報總編輯塞拉沙（Claudio Cerasa）主導，他表示，此舉旨在探索AI的能力與侷限，同時也向新聞界發出警訊。他認為，記者應該投入更多原創報導與寫作，以區別自身內容，避免被ChatGPT等大型語言模型取代。

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塞拉沙說，

「這就像一場極具挑戰性的壓力測試，不僅讓我們了解AI能做什麼，也讓我們思考，記者未來該如何做得比機器更好。」

事實上，這項實驗的構想早在1年前就開始萌芽。頁報最初每周發布一篇由AI撰寫的文章，但未事先告知讀者，並邀請他們猜測哪篇文章由AI生成。答對的讀者會收到訂閱邀請，並獲贈一瓶香檳作為獎勵。結果顯示，大多數讀者都能正確識別AI文章，且對這項實驗表現出濃厚興趣。然而，對於那些誤判的情況，塞拉沙認為這反映了記者的文章過於平凡、缺乏創意，因此頁報必須「改進我們的新聞報導」。

大約2個月前，塞拉沙決定進一步推動AI新聞的應用，嘗試推出完全由AI撰寫的限量版報紙。他開始使用ChatGPT Pro進行測試，並在過去一周內每天向AI提供特定主題的指令，要求其撰寫符合頁報編輯立場的文章。塞拉沙將該報定位為「親歐、支持全球化、反民粹主義」，並希望AI能在此框架內產出內容。

儘管AI產出的內容有時存在瑕疵，塞拉沙表示，ChatGPT曾產生包含事實錯誤、拼寫錯誤、虛構事件或單調乏味的文章。他的解決方法是指派2名記者進行事實核查，確保文章內容在頁報上發表之前的準確性。但他也強調，會保留一些小錯誤和拙劣的寫作，因為這些瑕疵顯示出AI的局限性。

此外，雖然頁報仍會標明由AI生成內容，但該版並未警告讀者所閱讀的AI內容可能不準確或缺乏創意。塞拉沙公開追蹤並分享實驗進展，但仍強調讀者應了解這些內容來自AI。

塞拉沙表示，實驗將於4月11日結束，屆時他計畫公開披露這次實驗中有問題的案例，並邀請讀者分析AI所犯的錯誤。

然而，該做法也引發批評聲浪，有媒體專家擔心，這項實驗可能會讓讀者感到困惑，讓他們接觸到低品質的寫作和報導，進一步對新聞業產生不信任感。

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《Politico Europe》專欄作家波隆尼（Giulia Poloni）在一篇專欄中直言，頁報正在「史上最糟糕的時機玩弄道德之火」，暗指媒體在AI技術發展迅速的當下，應更加謹慎對待新聞的倫理與專業性。

倫敦政治經濟學院AI新聞學專家貝克特（Charlie Beckett）指出，若不加任何防範措施就讓AI創作編輯內容，將帶來諸多風險，包括發布不準確或誇大的資訊。他表示，全球的新聞編輯部已經開始運用AI來自動化一些單調的工作，如採訪錄音轉錄謄寫或篩選大量新聞稿，但「創建原創內容，尤其是從AI生成的內容，真的很危險」。

貝克特也表示，他並不認為Foglio AI代表「未來」，他認為新聞編輯部的未來應該是「更多AI輔助」的工作，其中像是新聞聊天機器人等服務將完全由AI提供，但這些舉措將「建立在人類編輯判斷的基礎上」，使記者有更多時間進行原創報導。

意大利記者里奧塔（Gianni Riotta）則對頁報的這項實驗表示讚賞，認為這在一個並非總是對技術創新持開放態度的國家中，顯得尤為大膽。意大利曾因為隱私問題，成為西方國家中首個禁止ChatGPT的國家，但最終撤回該禁令。

里奧塔指出，儘管Foglio AI中的部分文章顯得笨拙，但這可能是因為AI的指令需要更精準。他表示：

「如果你能更準確地指引機器，那麼機器就能寫出和人類一樣，甚至更好的內容。」

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